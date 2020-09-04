AB Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe akşamı yaptığı yazılı açıklamada, Kremlin karşıtı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya karşı ortak bir uluslararası tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Rusya'ya karşı uygun önlemler alınması konusunda AB'nin haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, buna yaptırım uygulanmasının da dahil olduğu belirtildi.





Borrell üye ülkeler adına yaptığı açıklamada, "Rus hükümeti, bu suçu şeffaflıkla aydınlatmak ve sorumluları hakim karşısına çıkarmak için elinden geleni yapmalı" dedi. "Cezasızlığın kabul edilemeyeceği ve kabul edilmeyeceğini" kaydeden Borrell, kimyasal silah kullanılmasının hiçbir koşul altında kabul edilir olmadığını ve bunun hem devletler hukuku hem de uluslararası insan hakları düzenlemelerinin ağır bir ihlali anlamına geldiğini belirtti.





AB'nin ortak açıklamasında "Avrupa Birliği Aleksey Navalni'yi öldürme girişimini en sert şekilde kınar" ifadelerine de yer verildi.





Bu açıklama öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell'in sözcüsü, Rusya'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorularına mesafeli bir yanıt vermiş ve sorumlular tam olarak bilinmediği sürece cezai önlemlerden bahsetmenin zor olduğunu söylemişti.







Almanya'da Rusya'ya nasıl bir yaptırım uygulanacağı da tartışılıyor. Gündeme gelen seçeneklerden biri, tartışmalı Kuzey Akım 2 yapımının durdurulması.





NATO da Navalni'yi görüşecek





NATO'nun gündeminde de bugün Navalni olayı var. NATO'ya üye ülkelerin temsilcilerinin katılacağı toplantıda, Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya nasıl bir tepki gösterileceği ele alınacak.





Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin zehirlendiğini açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.







Alman hükümeti ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Navalni'de eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok bulunduğu açıklamış ve özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, "Noviçok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiğini duyurmuştu. Kremlin ise Navalni’nin zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarını reddediyor.