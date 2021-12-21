Samanyolu Haber /Gündem / AB, sağlık krizlerinde toplu hareket edecek /21 Aralık 2021 16:15

AB, sağlık krizlerinde toplu hareket edecek

Avrupa Birliği (AB), sağlıkla ilgili acil durumlarda üye ülkeler için toplu aşı, ilaç ve hammadde alımı yapmak amacıyla yasa hazırlayacak.

SHABER3.COM


AB üyesi ülkeler, sağlık krizlerinde topluca aşı, ilaç, ham madde, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçları topluca temin edebilmek üzere aralarında anlaşmaya vardı.

AB, bu düzenlemeyle toplu alım dışında acil fonları harekete geçirebilecek ve krizlerin meydana geldiği yerlerde tıbbi tesislerde üretim kapasitesinin genişletilmesini sağlayabilecek.

AB dönem başkanı Slovenya'nın Sağlık Bakanı Janez Poklukar, konuyla ilgili açıklamasında, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının AB tarafından toplu alımı bir başarı hikayesiydi. Bugünkü anlaşma, AB ülkelerinin vatandaşlarını korumak amacıyla ilaç, aşı ve tıbbi malzeme sağlamak için bir araya gelmelerinin yolunu hazırladı." ifadesini kullandı.

AB ülkeleri, aşı, ilaç ve ham madde temini için AB Komisyonu'nu görevlendirebilecek. AB Komisyonu, Kovid-19 aşılarının üretilmesinden sonra aşıları AB ülkeleri adına topluca satın almış, bu sayede aşıların daha ucuza temin edildiği bildirilmişti.

Konuyla ilgili yasal düzenlemenin 2022'nin ilk aylarında AB Konseyi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, sağlık krizlerinde toplu hareket edecek Sonraki Haber >>

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:44