Samanyolu Haber /Dünya / AB Schengen yasağını 30 gün uzattı /09 Nisan 2020 12:25

AB Schengen yasağını 30 gün uzattı

Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine seyahat yasağını 15 Mayıs'a kadar uzatıyor.

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Avrupa Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Komisyonu, Schengen ülkelerine ve Schengen Bölgesinin ortak üyelerine zaruri olmayan seyahatlerin yasaklanması kararının, 15 Mayıs'a uzatılması çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa tarzı yaşam biçimini korumaktan sorumlu Avrupa Komiseri Margaritis Schinas sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği'ne zaruri olmayan seyahatlerin yasaklanması kararını 15 Mayıs'a kadar uzatmış bulunuyoruz. Riskleri en aza indirmek için çabaların sürdürülmesi gerekiyor. Evimizi korumaya alırken kapıları açık bırakmamak gerek" dedi.

Yasak 30 (üye ve üye olmayan) ülkeyi ilgilendiriyor
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