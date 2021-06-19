AB seyahat kısıtlamalarını birçok ülke için kaldırdı: Türkiye yine listede yok

AB Konseyi'nin güncel listesinde seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının önerildiği ülkeler şu şekilde sıralandı:







Arnavutluk

Avustralya

İsrail

Japonya

Lübnan

Yeni Zelanda

Kuzey Makedonya

Ruanda

Sırbistan

Singapur

Güney Kore

Tayland

Amerika Birleşik Devletleri





Euronews Türkçe'de yer alan habere göre listede Çin'le ilgili durumun karşılıklılık ilkesi doğrultusunda teyit edileceği, Hong Kong, Macau ve Tayvan için de kısıtlamaların kademe kademe azaltılmasını önerildi.





Avrupa Konseyi her iki haftada bir listeyi yeniden değerlendiriyor. Bir sonraki güncelleme temmuz ayı başında yapılacak.





Öneri niteliğindeki AB Konseyi listesinin yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Üye ülkeler bu liste doğrultusunda kendi kararlarını almakta serbest. Ancak AB üyesi olmayan ülkeler için seyahat kısıtlamalarının kaldırılması kararında ortak hareket edilmesi tavsiye ediliyor.





Türkiye'nin durumu belirsiz





Avrupalı turizm şirketleri güncellenen listede yer almayan AB dışındaki ülkelere yönelik tatil ve seyahat paketlerini iptal edip etmeme konusunda kararsızlık yaşıyor.





Son güncellemenin ardından seyahat firması TUI Belçika Küba, Yeşil Burun Adaları, Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'ya olan seyahat paketlerinin iptal edildiğini, Maldivler gibi uzak noktaları içeren paketlerinde 1 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında geçersiz olacağını duyurdu.





Türkiye ile ilgili turizm paketlerinin tamamen iptali konusunda henüz kesin karara varılmadığı, ancak ülkenin Belçika'nın kırmızı listesinden çıkmaması halinde yaşanabilecek iptallerle ilgili müşterilerle sorun yaşanmaması için temkinli bir yaklaşım izleyecekleri belirtiliyor.





Türkiye'ye yapılacak turları 16 Temmuz'a kadar iptal ettiklerini bildiren TUI Hollanda ise bu tarihten sonraki rezervasyonların Hollanda'nın Türkiye'yi sarı ya da yeşil listeye alması halinde devam edeceği bildirildi.





TUI İngiltere, euronews Türkçe'ye yaptığı açıklamada İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan Türkiye'ye yönelik 12 Temmuz'a kadar olan seyahatlerin iptal edildiğini, sonraki tarihleri içeren planların netleşmesi için 24 Haziran'da yapılacak seyahat listesi güncellemesini beklediklerini belirtmişti.





Fransa geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi kırmızı listeden turuncu listeye alarak seyahat kısıtlamalarını gevşetmişti.



