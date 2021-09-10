Samanyolu Haber /Dünya / AB seyahat kısıtlaması listesini güncelledi, Türkiye'nin durumu ne? /10 Eylül 2021 09:31

AB seyahat kısıtlaması listesini güncelledi, Türkiye'nin durumu ne?

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Covid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulamayabileceği ülkelerin bulunduğu listeden 6 ülke çıkarıldı, bir ülke listeye eklendi. AB aşı sertifikasını tanıma kararı aldığı Türkiye'yi ise yine listeye almadı.

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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan ülkeler listesinden Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Brunei, Japonya ve Sırbistan çıkarıldı. Uruguay ise listeye eklenen tek ülke oldu.

Son güncellemeyle listede yer alan ülkeler Avustralya, Bosna Hersek, Kanada, Ürdün, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna, Uruguay oldu.

Ayrıca mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

AB seyahat listesini güncelledi; Türkiye'ye yönelik kısıtlama devam edecek
AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor. Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

AB, geçen yıl martta salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

Türkiye'den AB'ye seyahat

Avrupa Birliği, Türkiye'nin verdiği Covid-19 aşı sertifikasının tanınmasına karar vermişti. Bu kapsamda AB'nin onay verdiği Covid-19 aşılarını tam uygulayanların Avrupa'ya seyahatleri mümkün. Türkiye'de 2 doz Biontech aşısı yaptıranların alacağı sertifika AB'de de geçerli. Ancak AB, EMA'nın henüz onay vermediği Sinovac aşısını tanımıyor. Bu nedenle Avrupa'ya seyahat planlayan Türk vatandaşlarının en az 2 doz Biontech aşısı yaptırmaları gerekiyor.
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