AB Sığınmacıları geri gönderme sürecini hızlandırıyor

Metinde, “Komisyon, AB ülkelerinden geri dönüş işlemleri için daha iyi işleyen bir sistem oluşturacak” ifadeleri yer aldı.







AB Komisyonu’nun planına göre üye ülkelerdeki sığınmacılar arasında belirli koşullara uymayanların sınırdışı edilerek “kendi ülkelerinde yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.” Her ne kadar uygulamada yetki üye ülkelerde olsa da Komisyon'un sınırdışı işlemlerine uymayan AB ülkelerine para cezası kesme yetkisi de var.



