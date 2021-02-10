AB sığınmacıları geri göndermeyi hızlandıracak

Reuters'ın aktardığına göre, AB Komisyonu sığınmacıların geldikleri ülkelere daha hızlı bir şekilde gönderilmeleri konusundaki teklifini AB üyesi ülkelere iletti.







Teklifte, “Komisyon, AB ülkelerinden geri dönüş işlemleri için daha iyi işleyen bir sistem oluşturacak” denildi. Komisyonun planına göre, bu sığınmacıların ülkelerine iade edilmesi ve yaşadıkları topluma kazandırılması planlanıyor.





Her ne kadar uygulamada yetki üye ülkelerde olsa da Komisyon'un sınırdışı işlemlerine uymayan AB ülkelerine para cezası kesme yetkisi de var.





Avrupa Birliği’nde son yıllarda yaşanan göç akınının beraberinde getirdiği sorunlara daha iyi çözüm bulma ve özellikle Ortadoğu ile Afrika’dan kaçarak Avrupa’ya sığınanlara yardımcı olabilme amacıyla, Avrupa Birliği, geçen yıl Eylül ayında yeni göç planını devreye soktu.





Komisyon’un bugün üye ülkelere gönderdiği, 12 sayfalık metinde belirtilen karar da geçen yıl gündeme taşınan yeni uygulamaların bir parçası niteliğinde.