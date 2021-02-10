Samanyolu Haber /Dünya / AB sığınmacıları geri göndermeyi hızlandıracak /10 Şubat 2021 19:28

AB sığınmacıları geri göndermeyi hızlandıracak

Son yıllarda çok sayıda göçmenin Avrupa yollarını tutmasının ardından, kimi ülkeler sığınmacılara karşı katı politikalar benimserken Avrupa Komisyonu da, iltica koşullarını karşılayamayan sığınmacıları ülkelerine gönderme sürecini hızlandırmak için harekete geçti.

SHABER3.COM

Reuters'ın aktardığına göre, AB Komisyonu sığınmacıların geldikleri ülkelere daha hızlı bir şekilde gönderilmeleri konusundaki teklifini AB üyesi ülkelere iletti.

Teklifte, “Komisyon, AB ülkelerinden geri dönüş işlemleri için daha iyi işleyen bir sistem oluşturacak” denildi. Komisyonun planına göre, bu sığınmacıların ülkelerine iade edilmesi ve yaşadıkları topluma kazandırılması planlanıyor.

Her ne kadar uygulamada yetki üye ülkelerde olsa da Komisyon'un sınırdışı işlemlerine uymayan AB ülkelerine para cezası kesme yetkisi de var.

Avrupa Birliği’nde son yıllarda yaşanan göç akınının beraberinde getirdiği sorunlara daha iyi çözüm bulma ve özellikle Ortadoğu ile Afrika’dan kaçarak Avrupa’ya sığınanlara yardımcı olabilme amacıyla, Avrupa Birliği, geçen yıl Eylül ayında yeni göç planını devreye soktu.

Komisyon’un bugün üye ülkelere gönderdiği, 12 sayfalık metinde belirtilen karar da geçen yıl gündeme taşınan yeni uygulamaların bir parçası niteliğinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB sığınmacıları geri göndermeyi hızlandıracak Sonraki Haber >>

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:49:36