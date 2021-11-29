AB sınırını geçemeyen bin 876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine gönderildi

Belarus'ta yapılan seçimin ardından AB'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımlar krizin başlangıcı oldu. Misnk yönetimi daha sonra Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenleri Polonya sınırına yönlendirerek krizi başka bir boyuta taşıdı.



Euronews'teki habere göre, göçmenlere sınırları açmayan AB, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleriyle anlaşarak uçuş kısıtlaması ile daha fazla göçmen gelmesinin önüne geçti. Şimdi ise Belarus'ta bulunan göçmenlerin tahliyesine başlandı.



Irak Havayollarından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen tahliye uçuşları ile Belarus’un başkenti Minsk’ten şu ana kadar 1876 Irak vatandaşı ülkesine döndü. Açıklamada, 28 ve 29 Kasım’da da tahliye uçuşlarının gerçekleştirileceği aktarıldı.



Belaruslu yetkililerin verdiği bilgiye göre, krizin başladığı günlerde Belarus-Polonya sınırında 2 bin civarında kişi, bunların dışında Belarus topraklarında ise 5 bin kişi olmak üzere toplam 7 bin kişi Avrupa’ya geçmek için bekliyordu.





İnsani yardım devam ediyor





Sınırda gerginlik sürüyor





Sınır noktasındaki kapalı alanda bulunan göçmenlere de Belarus makamları, Kızılhaç örgütü ve yardım kuruluşları düzenli olarak insani yardım dağıtıyor.Öncelikli olarak çocuk ve kadınlara olmak üzere bu kişilere kışlık ayakkabı dağıtımı yapılırken, alanda artan hastalıklara karşı Belarus Sağlık Bakanlığının çalışmaları sürüyor.Bakanlığa göre, kapalı alandaki kişiler arasından 7’si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi Grodno şehrindeki hastanelerde tedavi ediliyor. Sınırdaki krizin başlamasından bu yana Belarus sağlık ekiplerine 1000'den fazla kişi başvuru yaptı, 100’den fazla kişi tedavi edildi.Bölgede bekleyen acil sağlık ekiplerinden doktor Leonida Batura, günlük olarak kendilerine 100 ila 200 başvuru yapıldığını belirterek, “Günlük olarak zatürre ve renal kolik teşhisi ile birkaç kişi hastaneye sevk ediliyor. En çok soğuk algınlığı şikayetiyle başvuru yapılıyor. En çok talep gören ilaçlar ise boğaz ve burun için sprey ve damla, ayrıca ateş düşürücüler oluyor.” ifadelerini kullandı.Öte yandan Belarus ile AB sınırlarındaki gerginlik de devam ediyor. Belarus Devlet Sınır Komitesi’nden yapılan açıklamada, Litvanya güvenlik güçlerinin dövülmüş bir mültecinin cesedini sınıra attığı ileri sürüldü. Polotsk’ta Vidzı sınır karakolu bölgesinde Belarus-Litvanya sınırında yaklaşık 30 yaşlarında Afro-Asya görünümlü bir kişinin cesedinin uyku tulumu içinde, dövülmüş bir şekilde bulunduğu belirtilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.Daha sonra bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin hazırladığı kapalı alana geçmişti.





Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler için Alman Meclisi önünde binlerce mum yakıldı.

Seebrücke, Campact ve Mauerfall.jetzt gibi sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen eylemde başkent Berlin’de Federal Meclisin önündeki Cumhuriyet Meydanı'na binlerce mumun yanı sıra büyük harflerle ışıklandırılan "Kabul şimdi" yazısı konuldu.

Campact’ın kampanya sorumlusu Antonia Becher bu eylemle Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlerin durumuna dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Orada binlerce kişi şiddetli soğuklarla karşı karşıya. Ne kadar kalacaklarını bilmiyorlar, çünkü Almanya da harekete geçmiyor." dedi.



