AB sınırını geçemeyen bin 876 Iraklı Belarus'tan ülkelerine gönderildi

Belarus'ta yapılan seçimin ardından AB'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımlar krizin başlangıcı oldu. Misnk yönetimi daha sonra Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenleri Polonya sınırına yönlendirerek krizi başka bir boyuta taşıdı.
Euronews'teki habere göre, göçmenlere sınırları açmayan AB, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleriyle anlaşarak uçuş kısıtlaması ile daha fazla göçmen gelmesinin önüne geçti. Şimdi ise Belarus'ta bulunan göçmenlerin tahliyesine başlandı.
Irak Havayollarından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen tahliye uçuşları ile Belarus’un başkenti Minsk’ten şu ana kadar 1876 Irak vatandaşı ülkesine döndü. Açıklamada, 28 ve 29 Kasım’da da tahliye uçuşlarının gerçekleştirileceği aktarıldı.
Belaruslu yetkililerin verdiği bilgiye göre, krizin başladığı günlerde Belarus-Polonya sınırında 2 bin civarında kişi, bunların dışında Belarus topraklarında ise 5 bin kişi olmak üzere toplam 7 bin kişi Avrupa’ya geçmek için bekliyordu.
Öncelikli olarak çocuk ve kadınlara olmak üzere bu kişilere kışlık ayakkabı dağıtımı yapılırken, alanda artan hastalıklara karşı Belarus Sağlık Bakanlığının çalışmaları sürüyor.
Bakanlığa göre, kapalı alandaki kişiler arasından 7’si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi Grodno şehrindeki hastanelerde tedavi ediliyor. Sınırdaki krizin başlamasından bu yana Belarus sağlık ekiplerine 1000'den fazla kişi başvuru yaptı, 100’den fazla kişi tedavi edildi.
Bölgede bekleyen acil sağlık ekiplerinden doktor Leonida Batura, günlük olarak kendilerine 100 ila 200 başvuru yapıldığını belirterek, “Günlük olarak zatürre ve renal kolik teşhisi ile birkaç kişi hastaneye sevk ediliyor. En çok soğuk algınlığı şikayetiyle başvuru yapılıyor. En çok talep gören ilaçlar ise boğaz ve burun için sprey ve damla, ayrıca ateş düşürücüler oluyor.” ifadelerini kullandı.
Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.
Daha sonra bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin hazırladığı kapalı alana geçmişti.