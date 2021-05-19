Samanyolu Haber /Dünya / AB, sınırlarını "iki doz aşılı" kişilere açıyor /19 Mayıs 2021 15:18

AB, sınırlarını "iki doz aşılı" kişilere açıyor

AB kaynakları, Birlik'in sınırlarının koronavirüs aşısının iki dozunu da yaptırmış kişilere açılması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

SHABER3.COM

Sputnik Ajansı'nın haberine göre AB'ye bağlı 27 ülkenin temsilcileri, koronavirüse karşı tamamen aşılanan yolculara seyahatin serbest olması konusunda anlaştı. Komisyonun önerileri uyarınca üye devletler, varıştan en az 14 gün önce aşının son dozunu almış kişilerin AB'ye seyahatlerine izin verecek. Böylece AB'de daha fazla seyahat hareketliliği başlamış olacak.

AB'nin onayladığı aşılar geçerli olacak

Avrupa Komisyonu planı kapsamında haziran ayı başında İngiltere gibi Kovid-19 enfeksiyonu oranı düşük ülkelerden tatilcilere ve tamamen aşılanmış herkese yeniden açılacağı konuşuluyordu.

AB şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson& Johnson'ın aşılarını onayladı. Bunlar arasında sadece Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor. Avrupa İlaç Ajansı'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar ise Türkiye'de de kullanılan Sinovac ile Curevac, Novavax ve Sputnik V aşıları.

AB ayrıca salgın durumuna bakarak bazı ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarını da kaldırma kararı aldı. AB'nin şu anda seyahat kısıtlaması uygulamadığı ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, İsrail ve mütekabiliyet şartına bağlı olarak Çin bulunuyordu. Bu listeye yakında İngiltere'nin de eklenmesi bekleniyor.
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