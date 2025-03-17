AB Suriye'ye 2,5 milyar euro yardım yapacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'ye yaklaşık 2,5 milyar euro yardım yapılacağını açıkladı. Von der Leyen Brüksel'de düzenlenen donörler konferansında yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği bugün ülkedeki ve bölgedeki Suriyelilere yönelik taahhüdünü 2025 ve 2026 yılları için yaklaşık 2,5 milyar euroya çıkarıyor" dedi.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Von der Leyen sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriyelilerin, halen yurt dışında olup olmadıklarına ya da evlerine dönmeye karar verip vermediklerine bakılmaksızın, daha fazla desteğe ihtiyaçları var."



Brüksel'in göndereceği paranın tam olarak nasıl dağıtılacağı henüz belli değil.



Almanya'dan 300 milyon euroluk yardım



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da konferansta yaptığı açıklamada, Almanya'nın bütçesinden 300 milyon euro yardım yapılacağını açıkladı. Ülkenin barışçıl bir şekilde yeniden inşasının "devasa bir görev" olduğunu söyleyen Baerbock, Almanya'nın "bu barışçıl süreç için ve Suriye'deki ve bölgedeki insanlar için Birleşmiş Milletler'e (BM) ve seçilmiş kuruluşlara 300 milyon euro sağlayacağını" belirtti.



Konuyla ilgili basın açıklamasında "Suriye'de tüm tedbirler Suriye geçiş hükümetiyle değil, sadece ve sadece BM yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla hayata geçirilecek" denildi.



Almanya'nın aktaracağı kaynak öncelikle insani yardım için, ayrıca sivil toplu ve eğitim sistemini desteklemek için kullanılacak. Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara da destek verilecek.



AB Suriye'ye yaptırımları gevşetecek



AB, Suriye'de son dönemde patlak veren şiddet olaylarına rağmen yaptırımları kaldırma planından vazgeçmiş değil. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şiddeti durdurmak için insanlara umut vermek gerektiğini belirtti. Kallas banka hizmetlerine erişim, maaşların ödenmesi için kaynak ve yatırımların da bu çerçevede olduğunu belirtti.



Birliğin yeni Suriye yönetiminin izlediği siyasi çizgiyi dikkatle takip ettiğini belirten Kallas, Suriye'nin kuzey batısındaki son katliamlara hükümetin vereceği yanıtın ve sorumlulardan hesap sorulmasının da yakından izleneceğini ifade etti. Kallas ayrıca Suriye'ye uygulanan yaptırımların gevşetilmesinin ülkeye daha fazla istikrar getireceğini belirtti.



Suriye'nin Lazkiye kentinde bu ayın başında Eski Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birlikler güvenlik güçlerine saldırmış ve buna karşılık geçici yönetimin düzenlediği askeri operasyonlarda özellikle Aleviler hedef alınarak katledilmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği sayılara göre şiddet olaylarında çoğu sivil bin 500 kişi hayatını kaybetti.



AB ülkeleri Esad'ın devrilmesi üzerine Şubat ayında ilk kez yaptırımları adım adım gevşetme kararı almıştı. Ülkenin ekonomik olarak hızlıca kendini toparlayabilmesi için ilk etapta enerji, ulaşım ve bankacılık sektöründe uygulanan yaptırımlar kaldırılacak ve yeniden inşa ve istikrar desteklenecek.