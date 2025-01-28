AB Suriye'ye yaptırımları hafifletecek

Suriye'deki iktidar değişiminden yaklaşık yedi hafta sonra, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, bu ülkeye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi konusunda uzlaştı.





AB'nin aldığı karara göre, Suriye'deki siyasi durum kötüleşirse yaptırımlar yeniden devreye girebilecek. Bununla birlikte, Şam'a uygulanan silah ambargosunda ise şu an için geri adım atılmayacak.





DW Türkçe'nin haberine göre AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısının ardından X aracılığıyla yaptığı açıklamada, 27 üye devletin bir yol haritası üzerinde anlaştığını belirtti. AB'nin Şam'daki temsilciliğinin yeniden açılabileceğini ifade eden Kallas, "yanlış kararlar" alınması halinde yaptırımlara devam edilebileceğini de kaydetti.





AB dışleri bakanları toplantısı sonrasında Kaja Kallas Suriye yaptırımlarının hafifletileceğini açıkladı. AB dışleri bakanları toplantısı sonrasında Kaja Kallas Suriye yaptırımlarının hafifletileceğini açıkladı.





Hangi alanlarda esneme öngörülüyor?

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, enerji sektörü, ulaşım ve finans kurumlarına yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.





Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise yaptırımlar nedeniyle Siemens'in Suriye'de inşa etmeyi planladığı bir elektrik santralinin 10 yılı aşkın süredir askıda olmasını örnek göstererek, "Suriye halkının yeniden elektriğe kavuşmasını ve ekonomilerini yeniden canlandırabilmelerini istiyoruz" dedi.





Baerbock, yaptırımların hafifletilmesinin iktidarı ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) yönetimi için bir "açık çek" anlamına gelmediğinin de altını çizerek, AB'nin, "yeni aşırı uç, terörist ya da İslamcı yapılara" mali destek sağlamayacağını vurguladı.





Aralık ayının başında Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra HTŞ'nin kurduğu geçici hükümet ılımlı bir tutum sergiliyor ve uluslararası yaptırımların kaldırılması için çaba harcıyor.





Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İslamcılarla bağlantılı savaşçılar, üç gün içinde en az 35 kişiyi keyfi bir şekilde idam etti. Öldürülenlerin çoğu, Esad rejiminin eski yetkililerinden oluşuyordu.