AB tarafından Belarus'a uygulanılan yaptırımlar genişletiliyor

Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ile yaşanan mülteci krizinden dolayı AB’nin Belarus'a yönelik yaptırımları genişleteceğini açıkladı.





ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’i kabul etti.





Görüşmenin ardından von der Leyen, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Biden ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten von der Leyen, Kovid-19’a karşı aşılanma oranlarının artırılması için çalışılması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.





Von der Leyen, toplantıda, Ukrayna konusu ve Polonya ile Belarus arasında yaşanan göçmen krizinin de gündeme geldiğini belirterek, AB’nin Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğini ve bu yaptırımların hem kişilere hem de kuruluşlara yönelik olacağını kaydetti.





Konuyla ilgili Belarus'u eleştiren von der Leyen, “Bu yaşananlar Belarus ve Polonya arasında bir göçmen krizi değil, bunlar Minsk'teki otokratik rejimin komşularının istikrarını bozma girişimidir" değerlendirmesinde bulundu.





BM'DEN İKİ ÜLKEYE KRİZİ ÇÖZME ÇAĞRISI





Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Belarus-Polonya sınırında dondurucu soğukta çok sayıda göçmen ve mültecinin çaresiz durumda kalmaya devam etmesinden dehşete düştüğünü belirterek, ilgili devletleri sorunun çözümü için acil adımlar atmaya çağırdı.





Yüksek Komiser Bachelet, Belarus'tan Avrupa'ya göçme arayışıyla Polonya'ya geçmeye çalışan mültecilerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Bachelet, her iki ülkeden sınıra askerlerin konuşlandırılması ve kışkırtıcı söylemlerde bulunulmasının Avrupa’ya göçme arayışındaki kişilerin durumunu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.





Devletlerin ortak sınırlarında mahsur kalan herkesin hayatını ve onurunu korumak için birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Bachelet, ayrıca sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve avukatlara sınır bölgesine geçmeleri için acil erişim izni verilmesini istedi.





İsim vermeden Polonya ve Belarus'a uluslararası insan hakları hukuku ve mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan Bachelet, sınırdaki tahammül edilemez durumu hafifletmek ve çözmek için acil adımlar atılması çağrısı yaptı.





Bachelet, devletlerin yaşam hakkını korumakla yükümlü olduğuna vurgu yaparak, "Bu (sınırdaki) yüzlerce erkek, kadın ve çocuk, yeterli barınak, yiyecek, su ve tıbbi bakım olmadan dondurucu havada bir gece daha geçirmeye zorlanmamalıdır” ifadesini kullandı.





NE OLMUŞTU?





Belarus'a yasal yollardan giren ancak Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltmişti. Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçluyor.