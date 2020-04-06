'AB tarihinin en büyük krizini yaşıyor'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin koronavirüs krizi nedeniyle, tarihinin en büyük var olma sınavından geçtiğini dile getirdi. Avrupa'nın bu krizden güçlenerek çıkmasının herkesin çıkarına olacağını ifade eden Merkel, "Almanya ancak Avrupa iyi olursa kalıcı bir şekilde iyi olur" dedi.





Başbakan Merkel öte yandan, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan ve halihazırda yürürlükte olan kamusal ve ekonomik alandaki kısıtlayıcı önlemlerin, 19 Nisan'dan önce hafifletilmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.