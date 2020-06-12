AB, Temmuz ayından itibaren sınırları gevşetecek: Listede Türkiye yok

AB Komisyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle AB'ye giriş yasağını Haziran sonuna kadar uzattı . Komisyon daha sonra 1 Temmuz'dan itibaren üye olmayan üçüncü ülkedeki korona durumuna bağlı olarak AB'nin dış sınırlarının kademeli olarak açılmasını önerdi .







Komisyon kriterleri de belirledi. Komisyonun verdiği tavsiye kararında , "Seyahat kısıtlamaları önce epidemiyolojik durumu AB ortalaması olan ve virüsle başa çıkmak için yeterli kapasitenin olduğu ülkeler ile Ülkenin kendisinin AB vatandaşlarının girmesine izin verip vermediğini de dikkate almalıdır.' denildi





AB Komisyonu özellikle ilk etapta Türkiye dışında altı Balkan ülkesine Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'a seyahat yasağını 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmasını istedi .





Öğrenciler için de istisnalar





Brüksel, Üye Devletleri, 1 Temmuz'dan itibaren Schengen bölgesine girişin kolaylaştırılacak ortak bir liste üzerinde uzlaşmaya çağırdı





AB vatandaşları için sınır kontrollerinde bazı istisnalar getirilmişti. Örneğin , doktorlar ve hemşireler için bazı istisnalar var . AB Komisyonu şimdi, Temmuz ayından itibaren serbestçe yeniden girmenin mümkün olmadığı ülkeler için, örneğin uluslararası öğrenciler için başka istisnalar getirmeyi planlıyor.





AB'deki sınır kontrolleri Pazartesi gününe kadar düşmeli







AB Komisyonu ayrıca AB içindeki sınır kontrollerinin önümüzdeki Pazartesi günü kaldırılmasını istedi. AB İç Komiseri Ylva Johansson'a göre, pandemi durumunun tüm ülkelerde önemli ölçüde iyileştiği durum iyi.





Yetkili, AB sağlık otoritesi ECDC'nin iç sınır kontrollerinin şu anda pandemiye karşı etkili bir araç olmadığına inandığını da vurguladı. Federal hükümet Çarşamba günü 15 Haziran'a kadar sınır kontrollerini kaldırmaya karar vermişti .