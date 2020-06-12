Samanyolu Haber /Gündem / AB, Temmuz ayından itibaren sınırları gevşetecek: Listede Türkiye yok /12 Haziran 2020 09:28

AB, Temmuz ayından itibaren sınırları gevşetecek: Listede Türkiye yok

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelere Corona krizinin getirdiği giriş yasağının Haziran sonuna kadar uzatılmasını ve ardından yavaş yavaş gevşemesini tavsiye ediyor.

SHABER3.COM

AB Komisyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle AB'ye giriş yasağını Haziran sonuna kadar uzattı . Komisyon daha sonra 1 Temmuz'dan itibaren üye olmayan üçüncü ülkedeki korona durumuna bağlı olarak AB'nin dış sınırlarının kademeli olarak açılmasını önerdi .

Komisyon kriterleri de belirledi. Komisyonun verdiği tavsiye kararında , "Seyahat kısıtlamaları önce epidemiyolojik durumu AB ortalaması olan ve virüsle başa çıkmak için yeterli kapasitenin olduğu ülkeler ile  Ülkenin kendisinin AB vatandaşlarının girmesine izin verip vermediğini de dikkate almalıdır.' denildi 

AB Komisyonu özellikle ilk etapta Türkiye dışında altı Balkan ülkesine Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'a seyahat yasağını  1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmasını istedi .

Öğrenciler için de istisnalar

Brüksel, Üye Devletleri, 1 Temmuz'dan itibaren Schengen bölgesine girişin kolaylaştırılacak ortak bir liste üzerinde uzlaşmaya çağırdı 

AB vatandaşları için sınır kontrollerinde bazı istisnalar getirilmişti. Örneğin , doktorlar ve hemşireler için bazı istisnalar var .  AB Komisyonu şimdi, Temmuz ayından itibaren serbestçe yeniden girmenin mümkün olmadığı ülkeler için, örneğin uluslararası öğrenciler için başka istisnalar getirmeyi planlıyor. 

AB'deki sınır kontrolleri Pazartesi gününe kadar düşmeli

AB Komisyonu ayrıca AB içindeki sınır kontrollerinin önümüzdeki Pazartesi günü kaldırılmasını istedi. AB İç Komiseri Ylva Johansson'a göre, pandemi durumunun tüm ülkelerde önemli ölçüde iyileştiği durum iyi.

Yetkili, AB sağlık otoritesi ECDC'nin iç sınır kontrollerinin şu anda pandemiye karşı etkili bir araç olmadığına inandığını da vurguladı. Federal hükümet Çarşamba günü 15 Haziran'a kadar sınır kontrollerini kaldırmaya karar vermişti .
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, Temmuz ayından itibaren sınırları gevşetecek: Listede... Sonraki Haber >>

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:24:43