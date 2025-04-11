AB Trump'a rağmen geri adım atmıyor

Dijital Teknolojilerden Sorumlu Avrupa Komisyonu Komiseri Henna Virkkunen, ABD teknoloji şirketlerine karşı yürütülen soruşturmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı.





Süddeutsche Zeitung'a konuşan Virkkunen, Avrupa Komisyonu'nun rekabet kurallarını ihlal ettikleri ve yasadışı içerikler konusunda yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle ABD teknoloji şirketleri hakkında yürütülen birçok soruşturmada sona yaklaşıldığını belirtti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Virkkunen, Apple, Meta ve Elon Musk'ın sosyal medya platformu X gibi Amerikan teknoloji şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine ve kurallarına uymak zorunda olduklarını ve bunun için ilgili şirketlere karşı gerekli sert önlemlerin uygulanacağını vurgularken, "Kurallarımızı uygulayacağız" dedi.





Suçlamalara yanıt

Trump yönetiminin, AB'nin dijital konulara ilişkin yasal düzenlemelerine yönelik "ticaret engeli" suçlamalarını geri çeviren, tek tek şirketleri hedef almadıklarını kaydeden Henna Virkkunen, "Ayrı kurallar Avrupalı, Amerikalı ve Çinli şirketler için de geçerli" dedi.





Avrupa Dijital Hizmetler Yasası (DSA), Facebook ya da X gibi sosyal medya platformlarının nefret söylemi ve diğer yasadışı içeriklerle mücadele etmesini öngörüyor.





Ayrıca AB'nin hukuki düzenlemelerine göre bu platformların kullanıcılarını satın almaya zorlayan manipülatif uygulamalar ve çocukları hedef alan reklamlar da yasak.





İhlal tespit edilmesi durumunda teknoloji devrelerine, şirketlerin küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sı oranında para cezası uygulanabiliyor.





AB, yasal düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle Trump'ın yakın dostu Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, Facebook, IPhone üreticisi Apple de dahil olmak üzere birçok ABD firması hakkında soruşturma yürütüyor.