AB-Türkiye arasında göçmen krizi konusunda ‘daha çok para’ pazarlığı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, göçmen kriziyle ilgili açıklama yaptı. Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan Borrell, dün gündeme gelen Türkiye’ye mülteciler için ek yardım iddialarına değindi.





Mültecileri pazarlık konusu olarak göremeyeceklerini belirten Borrell, “AB, Türkiye’ye daha fazla para vermek için görüşüyor. Mali yardım konusunu tartışacağız. Türkiye’nin büyük bir yükü var ve bunu anlamak zorundayız. Ancak öte yandan mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılmasını kabul edemeyiz” dedi.