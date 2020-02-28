Samanyolu Haber /Gündem / AB: Türkiye bize sığınmacı anlaşmasında değişiklik olmadığını söyledi /28 Şubat 2020 17:45

AB: Türkiye bize sığınmacı anlaşmasında değişiklik olmadığını söyledi

Avrupa Birliği, Türkiye ile mülteci anlaşması konusunda herhangi bir değişiklik öngörülmediğini, Ankara ile bu konuyu resmi olarak görüştüklerini söyledi.

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 Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano Avrupa Birliği-Türkiye anlaşması konusunda herhangi bir değişiklik öngörülmediğini, Ankara ile bu konuyu resmi olarak görüştüklerini söyledi.

Sığınmacıların Avrupa’ya doğru yola çıktığına dair videoların internette yayımlandığını ancak bu spekülasyonların doğru olup olmadığını incelemek gerektiğini, bu yüzden üye ülke ve gerekli kurumlar ile görüşeceklerini ifade etti.

Stano, “Türkiye’nin 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşmasına bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz aksi taktirde gereken önlemler alınacaktır” ifadelerini kullandı.

İdlib’de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası bir üst düzey yetkilinin Türkiye’nın bundan böyle sınırdan geçmeye çalışan göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını söylediği belirtilmişti. Avrupa Komisyonu Türk yetkililer ile resmi olarak görüştüklerini AB-Türkiye anlaşmasında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.
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