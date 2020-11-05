Samanyolu Haber /Dünya / AB: ‘Türkiye, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırıyor’ /05 Kasım 2020 20:27

AB: ‘Türkiye, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırıyor’

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de hidrokarbon enerji kaynaklarının araştırılması ve deniz hakimiyeti konusunda yaşanan gerilim devam ediyor.

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İki ülke arasındaki gerginlik Oruç Reis’in yeniden bölgeye gönderilmesi üzerine büyürken, Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa gemisini Doğu Akdeniz’de görevlendirdiğine dair yeni Navtex ilanına Kıbrıs’tan sonra AB’den de tepki geldi.

Avrupa Birliği (AB), yeni NAVTEX ilan eden Türkiye'yi “Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırmakla” suçladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği bir açıklama yaparak "Özellikle diyalog alanı yaratmak için her düzeyde yürütülen yapıcı girişimlere rağmen yapılan son NAVTEX ilanları ve Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'ın deniz sahalarını etkileyen sismik keşif çalışmalarına devam etmesi son derece üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkiye’nin eylemlerinin bölgede gerilimi ve güvensizliği artırdığı belirtildi.

Doğu Akdeniz'deki durumun istikrara kavuşmasını yalnızca yapıcı diyaloğun sağlayabileceği ifade edilen açıklamada, iyi niyetli diyalog kurma ve tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’ya “çalışmalarını durdur” çağrısı yapmıştı.
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