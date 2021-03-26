AB Türkiye ile diyalogdan yana ama somut adım bekliyor

Gözlerin çevrildiği AB Zirvesi'nden Türkiye ile ilgili önemli mesajlar geldi. Macron, derin fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye ile diyalogu savunan Merkel’a destek çıktı, aynı zamanda Ankara’ya "sözler eyleme dönüşmeli" mesajını verdi. Biden’ın ise AB’ye Türkiye endişelerini aktardığı bildirildi.





Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile "derin fikir ayrılıklarına" rağmen diyalogun sürdürülmesinin önem taşıdığına işaret etti, Türkiye'de tüm düzeyde temaslara ihtiyaç olduğunu kaydetti.







DW Türkçe'de yer alan habere göre Türk hükümeti ile Mülteci Mutabakatı kapsamındaki işbirliğinin yararlı olduğunu savunan Merkel, "Yasadışı göçü azalttı. İnsan kaçakçılarının faaliyetini zorlaştırdı. Ve her şeyden önce de birçok sığınmacıya yardımcı oldu" diye konuştu.





Mutabakatın bir parçası olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusuna da değinen Merkel, Avrupa Birliği'nin iki aşamalı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi. İlişkileri geliştirmek için çabaların sürdürüleceğini söyleyen Merkel "Doğu Akdeniz'deki yumuşamanın nasıl bir gelişim gösterdiğine bakılacağını" ve Haziran ayındaki zirvede buna göre kararlar alınacağını belirtti.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu savundu. "Türkiye ile açık sözlü ve gerçekçi bir diyaloğu yeniden başlatmak ezlemdir” açıklamasını yapan Macron, "Ankara'nın olumlu ilerlemeler kaydettiğini müşahede ettik. Sözler bundan böyle eyleme dönüşmeli. Bir sonraki aşama: Haziran ayındaki AB Konseyi" görüşünü açıkladı.





Bu arada AB liderlerinin zirve sırasında ağırladıkları ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye'yi de ele aldıkları bildirildi. Bloomberg haber ajansının haberine göre Biden, Avrupalı liderlerle video konferansı aracılığıyla yaptığı görüşmede, "Türkiye demokrasisinde yaşanan gerileme" ve "Ankara'nın Rusya ile hiç olmadığı kadar yakın olan ilişkisi" hakkındaki endişelerini aktardı.







