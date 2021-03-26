Samanyolu Haber /Dünya / AB Türkiye ile diyalogdan yana ama somut adım bekliyor /26 Mart 2021 15:31

AB Türkiye ile diyalogdan yana ama somut adım bekliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile diyaloğa fırsat verilmesi kararının çıktığı AB Zirvesi sonrasında kritik açıklamalarda bulundular. Açıklamalarda Türkiye ile diyaloğa devam edilmesi gerektiği belirtilirken Ankara'ya sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiği mesajı verildi.

SHABER3.COM

Gözlerin çevrildiği AB Zirvesi'nden Türkiye ile ilgili önemli mesajlar geldi. Macron, derin fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye ile diyalogu savunan Merkel’a destek çıktı, aynı zamanda Ankara’ya "sözler eyleme dönüşmeli" mesajını verdi. Biden’ın ise AB’ye Türkiye endişelerini aktardığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile "derin fikir ayrılıklarına" rağmen diyalogun sürdürülmesinin önem taşıdığına işaret etti, Türkiye'de tüm düzeyde temaslara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Türk hükümeti ile Mülteci Mutabakatı kapsamındaki işbirliğinin yararlı olduğunu savunan Merkel, "Yasadışı göçü azalttı. İnsan kaçakçılarının faaliyetini zorlaştırdı. Ve her şeyden önce de birçok sığınmacıya yardımcı oldu" diye konuştu.

Mutabakatın bir parçası olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusuna da değinen Merkel, Avrupa Birliği'nin iki aşamalı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi. İlişkileri geliştirmek için çabaların sürdürüleceğini söyleyen Merkel "Doğu Akdeniz'deki yumuşamanın nasıl bir gelişim gösterdiğine bakılacağını" ve Haziran ayındaki zirvede buna göre kararlar alınacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu savundu. "Türkiye ile açık sözlü ve gerçekçi bir diyaloğu yeniden başlatmak ezlemdir” açıklamasını yapan Macron, "Ankara'nın olumlu ilerlemeler kaydettiğini müşahede ettik. Sözler bundan böyle eyleme dönüşmeli. Bir sonraki aşama: Haziran ayındaki AB Konseyi" görüşünü açıkladı.

Bu arada AB liderlerinin zirve sırasında ağırladıkları ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye'yi de ele aldıkları bildirildi. Bloomberg haber ajansının haberine göre Biden, Avrupalı liderlerle video konferansı aracılığıyla yaptığı görüşmede, "Türkiye demokrasisinde yaşanan gerileme" ve "Ankara'nın Rusya ile hiç olmadığı kadar yakın olan ilişkisi" hakkındaki endişelerini aktardı. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB Türkiye ile diyalogdan yana ama somut adım bekliyor Sonraki Haber >>

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:09:00