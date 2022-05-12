Samanyolu Haber /Gündem / "AB Türkiye raporu çoktan güncelliğini kaybetti" /12 Mayıs 2022 20:15

"AB Türkiye raporu çoktan güncelliğini kaybetti"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezası kararlarının onanması sonrasında Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un sosyal medya üzerinden tepki gösterdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Yargıtay yönetimi tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezası kararlarının onanmasının yankıları sürüyor.

Türkiye içinde gelen açıklamaların yanı sıra konuya ilgili bir paylaşımın da Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan geldiği ve Amor'un "AB Türkiye raporu, oylamasından sadece birkaç saat sonra karanlık haberler nedeniyle çoktan güncelliğini kaybetti" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞTI

Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onamasına tepki gösterdi.

Paylaşımında Kaftancıoğlu'yla fotoğrafına da yer veren Amor, "Yargıtay, muhalif siyasetçi Canan Kaftancıoğlu'na 3 suçlamadan verilen 5 yıla yakın hapis cezasını onadı! Hapse girebilir veya siyasi yasak getirilebilir. AB Türkiye raporu, oylamasından sadece birkaç saat sonra karanlık haberler nedeniyle çoktan güncelliğini kaybetti" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "AB Türkiye raporu çoktan güncelliğini kaybetti" Sonraki Haber >>

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:43:15