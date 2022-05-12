"AB Türkiye raporu çoktan güncelliğini kaybetti"

Yargıtay yönetimi tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezası kararlarının onanmasının yankıları sürüyor.





Türkiye içinde gelen açıklamaların yanı sıra konuya ilgili bir paylaşımın da Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan geldiği ve Amor'un "AB Türkiye raporu, oylamasından sadece birkaç saat sonra karanlık haberler nedeniyle çoktan güncelliğini kaybetti" ifadelerini kullandığı belirtildi.





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Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onamasına tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onamasına tepki gösterdi.

Paylaşımında Kaftancıoğlu'yla fotoğrafına da yer veren Amor, "Yargıtay, muhalif siyasetçi Canan Kaftancıoğlu'na 3 suçlamadan verilen 5 yıla yakın hapis cezasını onadı! Hapse girebilir veya siyasi yasak getirilebilir. AB Türkiye raporu, oylamasından sadece birkaç saat sonra karanlık haberler nedeniyle çoktan güncelliğini kaybetti" ifadelerini kullandı.