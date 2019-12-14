AB, Türkiye'yi karşısına aldı

Avrupa Birliği (AB) liderlerinden, Türkiye ile Libya’da Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası için “tanımıyoruz” çıkışı yükseldi. Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ilk günkü oturumlarının ardından yayımlanan bildirgede, “Mutabakat üçüncü ülkeler için yasal sonuçlar doğurmaz” ifadeleri kullanıldı.





Türkiye’nin Akdeniz’deki batı deniz sınırlarının belirlenmesi ve münhasır ekonomik bölge (MEB) ilanının önünü açan, 27 Kasım tarihli muhtıra hakkında konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. AB üyesi Yunanistan ve GKRY anlaşmaya itiraz etmiş, Brüksel’den Türkiye’ye karşı yaptırım talebinde bulunmuştu. Yunanistan, anlaşmaya Girit Adası’nın kıta sahanlığını gözardı ettiği gerekçesiyle karşı çıkarken GKRY de tek taraflı ilan ettiği MEB ve bölgedeki doğalgaz kaynaklarına ilişkin iddialarına ters düştüğü için Ankara-Trablus ilişkisinden rahatsız.





AB liderlerinin önceki gün geç saatlerde yayımladığı sonuç bildirgesinde, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasının “üçüncü ülkelerin egemen haklarını ihlal ettiği” iddia edildi.





AKAR: HAKKIMIZI KORUYORUZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise AB’ye, “mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz” sözleriyle yanıt verdi.





ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya Washington yönetiminin karşı olduğunu söyledi. Yunanistan’ın resmi haber ajansı ANA-MPA’nın aktardığına göre Pyatt, “Amerikalı yetkililer Türkiye’nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırı hareket ettiğini tespit etti” dedi.





Öte yandan dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Çinli Petroleum Pipeline Engineering Co. şirketi liderliğindeki konsorsiyum ile sıvılaştırılmış doğalgaz için ilk tesisin inşaası kapsamında 290 milyon Avro’luk anlaşma imzaladığı belirtildi. Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd’nin, Çin Ulusal Petrol şirketi ile bağlantılı olduğu kaydedildi. Tesisin 2021 sonunda bitirilmesinin beklendiği gündeme yansıdı.





HAFTER’İN GÖZÜ TRABLUS’TA

Libya iç savaşında Birleşmiş Milletler ve Ankara tarafından desteklenen UUH ile Tobruk hükümetine bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında, Trablus mücadelesi şiddetleniyor. Tobruk’a bağlı güçlerin komutanı Halife Hafter, başkent Trablus’un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını söyledi. UUH Başkanlık Konseyi Başkanı Feyyaz el Sarraj ise “saldırılara sert şekilde karşılık verdiklerini” açıkladı. Hafter’e bağlı ordunun, Trablus’un güneyinde Türkiye’ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü, İHA’nın üssü olan Misrata’daki Hava Akademisine saldırı başlattığı iddia edildi.





Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksander Gruşko ise Libya’daki durumun Moskova-Ankara arasındaki temasların merkezinde olduğunu söyledi. Sputnik’in haberine göre Gruşko, Libya’daki durumun tüm tarafların katılımıyla müzakere ile çözülmesi gerektiğini belirtti.