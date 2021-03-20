Samanyolu Haber /Dünya / AB Türkiye'yi yakın takipte /20 Mart 2021 12:20

AB Türkiye'yi yakın takipte

Mart ayı sonunda yapılması planlanan AB liderler zirvesi öncesinde AB yetkilileri AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki durum ve AB-Türkiye ilişkileri masaya yatırıldı.

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AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanları, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans yöntemiyle görüştü. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak yazılı açıklama yaptı.

DW Türkçe'nin haberine göre 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan AB liderler zirvesi öncesinde, geçen aralık ayındaki zirve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili durum değerlendirmesi yapıldığını belirten AB yetkilileri, Kıbrıs'ta çözüm için yeniden başlatılması planlanan görüşmeler dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'deki durum ve AB-Türkiye ilişkilerinin de masaya yatırıldığını kaydetti.

Erdoğan ile bugünkü görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "AB tarafı, AB ile Türkiye arasında daha pozitif bir gündem oluşturmak üzere gerilimin sürekli bir şekilde düşürülmesi ve güven oluşturucu adımların güçlendirilmeye devam edilmesinin önemini vurgulamıştır" ifadesine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli sığınmacıların durumu ile Libya ve Suriye'nin de dahil olduğu daha geniş bölgesel durumla ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, mart ayındaki AB liderler zirvesi sonrasında Türkiye'ye ziyaret düzenlenmesi olasılığının da istişare edildiği bildirildi. 10-11 Aralık'taki zirvede AB liderleri, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini durdurması ve gerginliğin düşürülmesi için Türkiye'ye mart ayındaki zirveye kadar süre tanımış, Türkiye'nin tavrını değiştirmemesi halinde ek yaptırımlar yürürlüğe sokma tehdidinde bulunmuştu.

Aralık'taki zirvede, Doğu Akdeniz'de doğal gaz faaliyetleriyle bağlantılı mevcut yaptırım listesine yeni kişi ve kuruluşların eklenmesi kararı alınmıştı, ancak iki taraf arasında pozitif gündem oluşturma çabaları doğrultusunda bu karar uygulanmamıştı. Mevcut yaptırım listesinde, 2020 Şubat ayından bu yana Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisinin adı bulunuyor.
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