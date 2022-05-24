Samanyolu Haber /Dünya / AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak /24 Mayıs 2022 16:47

AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'dan ithal edilecek bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl süreyle kaldırılmasını sağlayacak düzenlemeye onay verdi.

SHABER3.COM

AB Konseyi, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan geçici ticaret serbestleştirmesi düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri 1 yıl süreyle askıya alınacak.

Söz konusu uygulama, sanayi, tarım ürünleri ve işlenmiş gıdalar ile çelik ithalatına yönelik anti-damping vergilerini de kapsayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından geçen hafta onaylanan söz konusu düzenleme, resmen imzalanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak Sonraki Haber >>

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:17:24