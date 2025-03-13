AB, Ukrayna’ya desteği sürdürüyor, ancak ortak savunma stratejisinde engeller var

Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Polonya’nın savunma bakanları, ABD ve Rusya arasındaki olası yakınlaşma karşısında Ukrayna için yeni bir güvenlik çerçevesini ele almak üzere Paris’te bir araya geldi. Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, Washington ve Kiev’in Suudi Arabistan’daki diplomatik ilerlemesini memnuniyetle karşılarken, “Artık top Rusya’nın sahasında” diyerek, 30 günlük ateşkes önerisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önünde durduğunu belirtti.





Bu toplantı, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Japonya ve Avustralya’dan 34 askeri yetkilinin, Amerikalı temsilciler olmaksızın Paris’te nadir görülen bir zirvede bir araya gelmesinin hemen ardından gerçekleştirildi. ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yaklaşımında değişiklikler gözlemlenirken, Fransa ve İngiltere Ukrayna’ya destek sağlama konusunda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.





Lecornu, Ukrayna için güvenlik garantilerinin güçlendirilmesi sürecine şu anda 15 ülkenin dahil olduğunu ve bu çerçevede iki hafta içinde bir toplantı daha düzenleneceğini ifade etti. Bu toplantıya da ABD’nin katılmayacağı belirtildi.





Avrupa Savunma Politikası ve Engeller

AB savunma bakanları, Ukrayna’ya yardım taahhütlerini yinelerken, İngiltere 2025 yılı için 4,5 milyar sterlinlik bir destek sözü verdi. Fransa, Polonya ve diğer ülkeler de ek askeri teçhizat sağlamaya hazırlanıyor.





Bakanlar, ortak bir bildiride Avrupa’nın savunma bütçelerini artırması ve kıta genelinde silah üretim kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ancak Avrupa’nın savunma stratejisinde uyum sağlanmasının önünde çeşitli engeller bulunuyor. Her ülkenin kendi askeri teçhizatını kullanması, ortak operasyon kabiliyetlerini ve eğitim programlarını sınırlayan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, askeri tedarik süreçlerinde daha koordineli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Avrupa’nın “gereksiz bürokrasiyle vakit kaybetmeyi göze alamayacağını” söyledi.





Öte yandan, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesi seçeneği giderek daha düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Lecornu, henüz bu noktada olmadıklarını ifade ederek, mevcut önceliklerin Karadeniz’de güvenliği sağlamak ve Ukrayna’nın nükleer santrallerini korumak olduğunu belirtti. Ukrayna’nın uzun vadeli güvenliğine ilişkin tartışmalara da değinen Lecornu, ülkenin askerden arındırılmış bir geleceğe sahip olacağı yönündeki görüşleri reddetti.





İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da bu yaklaşımı destekleyerek, “Kendini savunma yeteneği olmayan bir Ukrayna’nın geleceği yoktur. Askerden arındırılmış bir Ukrayna düşünülemez” ifadelerini kullandı.







