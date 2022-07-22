AB, Ukrayna'ya askeri yardım miktarını 2,5 milyar euroya çıkardı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarını 2,5 milyar euroya çıkardığını duyurdu.







AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 500 milyon euroluk ek yardım paketinin kabul edildi. Borrell, Avrupa Barış Fonu'ndan sağlanan yardımla ilgili açıklama yaparak "AB, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna'ya verdiği desteğe odaklı ve kararlı olmaya devam ediyor. Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var. Onları biz sağlayacağız" açıklamasını yaptı





AB, ilk yardım paketini savaşın 4'üncü gününde açıklamıştı.