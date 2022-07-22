Samanyolu Haber /Dünya / AB, Ukrayna'ya askeri yardım miktarını 2,5 milyar euroya çıkardı /22 Temmuz 2022 21:35

AB, Ukrayna'ya askeri yardım miktarını 2,5 milyar euroya çıkardı

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk ek yardım paketinin kabul edildiği bildirildi.

AB, Ukrayna'ya askeri yardım miktarını 2,5 milyar euroya çıkardı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarını 2,5 milyar euroya çıkardığını duyurdu.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 500 milyon euroluk ek yardım paketinin kabul edildi. Borrell, Avrupa Barış Fonu'ndan sağlanan yardımla ilgili açıklama yaparak "AB, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna'ya verdiği desteğe odaklı ve kararlı olmaya devam ediyor. Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var. Onları biz sağlayacağız" açıklamasını yaptı 

AB, ilk yardım paketini savaşın 4'üncü gününde açıklamıştı.
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