AB Ukrayna'ya yeni askeri yardım konusunda anlaştı

Almanya Kiev'e Leopard tankları göndermesi için her gün daha fazla baskı altında kalırken Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Ukrayna için 500 milyon Euro (542 milyon dolar) askeri yardım üstünde anlaşmaya vardı.



AB'nin Ukrayna'ya yedinci yardım paketi, 27 ülkenin dışişleri bakanları Brüksel'de buluştukları sırada geldi. Son olarak geçen hafta Batılı ülkeler Ukrayna'ya muharip tanklar göndermekte başarısız olmuş, ancak milyarlarca dolarlık destek sözü vermişti.



İsveçli ve Çek yetkililer, dışişleri bakanlarının 500 milyon Euro'luk paketle birlikte AB'nin Ukrayna'daki askeri eğitim misyonu için ek 45 milyonluk "öldürücü olmayan ekipmanı" onayladıklarını söylediler.



AB dönem başkanı İsveç, Twitter mesajında "Ukrayna silahlı kuvvetlerine verdiğimiz desteği kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.



Öte yandan toplantıya gelen birçok bakan Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları gönderme izni vermesinin kilit önemde olduğunu söyledi.



Almanya'nın Leopard tankları Avrupa'da çeşitli ülkelerin orduları tarafından kullanılıyor. Bu tanklar Rusya işgaline karşı savaşan Ukrayna için ideal tanklar arasında görülüyor, ancak Berlin'in tankların satışına izin vermesi gerekiyor. Berlin ise izni verme konusunda hala direniyor.



Polonya, Ukrayna'ya elindeki Leopard tanklarından göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğini ve diğer ülkelerin de yapması halinde izni beklemeden tankları Ukrayna'ya gönderebileceğini söyledi.



Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics Brüksel'deki toplantıya geldiği sırada "Bu noktada savaşçı tankların neden sevk edilemediğini açıklamak için iyi bir bahane yok" dedi.



Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, tankların bir gün daha bekletilmemesi gerektiğini söylerken, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu 'Avrupa'nın motoru' olarak görülen Almanya'nın Ukrayna'ya yardım etme konusunda özellikle sorumluluğu olduğunu söyledi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupalılar'ın Ukrayna'ya ihtiyacı olan şey konusunda şimdi yardım etmemeleri halinde Rusya'nın savaşı kazanabileceğini söyledi.



Bir AB diplomatı ise Almanya'nın baskı altına alınmayı sevmediğini ve bunun yapıcı olmayabileceği uyarısında bulunduğunu söyledi.



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Pazar günü toplantıda



Berlin'in Polonya'nın önünde durmayacağı şeklindeki yorumlarını açıklamayı reddetti. Baerbock yalnızca "Ukrayna'yı savunmak için elimizden gelen her şeyi yapmak önemli" dedi.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un merkez sol Sosyal Demokrat Partisi, Batı’nın savaşı alevlendirebilecek ani hamlelerden kaçınması gerektiği görüşünde. Ancak birçok AB müttefiki Almanya'nın bu tutumunu reddediyor ve Rusya'nın şimdiden 11 aydır devam eden Ukrayna işgalini sürdürmekte kararlı olduğunu söylüyor.



AB, Rusya'ya karşı onuncu yaptırım paketi üzerinde çalışırken, Macaristan ise Rusya'ya daha fazla yaptırıma karşı olduğu sinyalini verdi.



Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto "Savaşı daha fazla uzatacak ve gerilimin tırmanmasına neden olabilecek tüm kararlar çıkarlarımıza aykırı. Yaptırımların Avrupa'yı çıkmaz yola ittiği kanıtlanmış durumda" diye konuştu.