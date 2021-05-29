AB ülkeleri Belarus’a uçuşları kapattı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle Belarus arasında "hava sahası" gerilimi tırmanıyor. Muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in uçağının zorla indirilmesi nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayan bazı AB ülkeleri karar gereği bu ülkeden gelen uçuşlara hava sahasını kapattı. Estonya Başbakanı Kaya Kallas, hükümetin Belaruslu havayolu şirketlerine ait uçakların Estonya hava sahasını kullanmalarını ve ülke topraklarına inişlerini yasakladığını açıkladı.





Avusturya havayolu şirketi Austrian Airlines da Rusya’nın uçuş planını Belarus’un bypass edilecek şekilde düzenlemeyi reddetmesi nedeniyle Viyana-Moskova uçuşlarını iki gün iptal etti. Ayrıca dün Minsk-Barselona seferini yapmak üzere başkent Minsk’ten havalanan 54 yolculu uçak, Fransa hava sahasına giremeyince iki saat turladıktan sonra Minsk’e geri döndü. AB liderleri Ryanair uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesini kınayarak, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait havayolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırmama kararı almıştı. Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, AB'nin Belarus ekonomisini çökertme ve darbe girişiminin tekrarlanması için gereken koşulları oluşturmak amacıyla sektörel yaptırım kararı aldığını ifade etti.





DAYANIŞMA GÜNÜ İLANI





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı ülkelerini Belarus'u şeytanlaştırmaya son vermeye çağırdı. Moskova'da konuşan Lavrov, "Batı'nın hoşlanmadığı insanları şeytanlaştırmaktan vazgeçmeleri talebimizde ısrarcı olmaya devam edeceğiz" dedi. Litvanya'da sürgün yaşayan Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ise 29 Mayıs'ı Belarus halkıyla uluslararası dayanışma günü ilan etti. Tihanovskaya, bugün dünyanın farklı ülkelerinde yerel siyasetçilerin katılacağı "küresel dayanışma eylemi" düzenleneceğini duyurdu.