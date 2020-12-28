Samanyolu Haber /Gündem / AB ülkeleri İngiltere ile ticaret anlaşmasını onayladı /28 Aralık 2020 15:48

AB ülkeleri İngiltere ile ticaret anlaşmasını onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, İngiltere ile uzlaşılan ticaret anlaşmasının 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesini oy birliğiyle onayladı.

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Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, sosyal medya hesabından, AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini Brüksel'de bir araya getiren Coreper toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Brexit sonrası AB ve İngiltere arasındaki ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmanın ele alındığına işaret eden Fischer, "Brexit anlaşmasına yeşil ışık yakıldı. AB ülkelerinin büyükelçileri, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın 1 Ocak itibariyle geçici olarak uygulamaya girmesini oy birliğiyle onayladı" ifadesini kullandı.

Anlaşmanın İngiliz Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması bekleniyor.

Brexit süreci
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, birlik ile başta ticaret olmak üzere, ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağladı.
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