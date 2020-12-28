AB ülkeleri İngiltere ile ticaret anlaşmasını onayladı









Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, sosyal medya hesabından, AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerini Brüksel'de bir araya getiren Coreper toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.





Toplantıda, Brexit sonrası AB ve İngiltere arasındaki ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmanın ele alındığına işaret eden Fischer, "Brexit anlaşmasına yeşil ışık yakıldı. AB ülkelerinin büyükelçileri, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın 1 Ocak itibariyle geçici olarak uygulamaya girmesini oy birliğiyle onayladı" ifadesini kullandı.



