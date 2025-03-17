AB ülkelerinden Ukrayna'ya 3,5 milyar euro daha

AB Konseyi, gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiğini belirterek Ukrayna'ya 2027 yılına kadar 50 milyar euroluk mali destek planı için üçüncü düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.





ÜÇÜNCÜ ÖDEME

AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, ekonomik toparlanmasını ve yeniden inşasını destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, üçüncü ödemeyle birlikte ülkenin bir yıl önce yürürlüğe giren Ukrayna Fonu kapsamında yaklaşık 20 milyar euro almış olacağı kaydedildi.





Açıklamada, Ukrayna Fonu ile ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar euroluk istikrarlı finansman sağlanacağı anımsatıldı.