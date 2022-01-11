AB ülkesi Macaristan cephesinden dikkat çeken Kazanistan açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Başbakan Viktor Orban'ın Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Szijjarto, Rusya, 6 Macar vatandaşını Kazakistan'dan tahliye ettiğini de söyledi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Başbakan Viktor Orban'ın Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Szijjarto, Rusya, 6 Macar vatandaşını Kazakistan'dan tahliye ettiğini de söyledi.





Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Başbakan Orban, bugün Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'le konuşarak dayanışma içinde olduğunu belirtti ve çok sayıdaki can kaybı nedeniyle taziyelerini sundu. Elbette yardım da teklif ettik" dedi.





'Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Macar'ı Kazakistan'dan tahliye etti'





Bu arada Szijjarto, Rusya'nın Kazakistan'dan 6 Macar vatandaşını tahliye ettiğini belirtti.





Szijjarto, "Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Kazakistan'dan 6 Macaristan vatandaşı ve onların aile bireyleriyle havalandı. Varış noktası Rusya. Kurtarılan vatandaşlarımızı orada Macar ordusunun uçağı bekleyecek" ifadelerini kullandı.







