Samanyolu Haber /Gündem / AB üyesi 15 ülke doğalgaza tavan fiyat istiyor /28 Eylül 2022 14:08

AB üyesi 15 ülke doğalgaza tavan fiyat istiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülke, AB Komisyonu'ndan, ithal doğalgaza tavan fiyat uygulamaya yönelik plan hazırlamasını istedi.

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Uluslararası basında yer alan habere göre, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya enerji bakanları, AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson’a ortak imzalı bir mektup gönderdi.


Mektupta, Komisyonun enerji krizine yönelik şimdiye kadarki çabaları ve hazırladığı önlemler takdir edildi. “En ciddi sorun olan doğalgazın toptan fiyatı konusunu henüz çözemedik.” ifadesine yer verilen mektupta, Avrupa’daki bütün toptan doğalgaz işlemlerine tavan fiyat uygulanması gerektiği kaydedildi.

Mektupta, gaz fiyatlarının sınırlandırılmasının, hanelerin ve işletmelerin enflasyona karşı korunması için önemli olduğuna işaret edilerek, bu tavan fiyatın arz güvenliği sağlanacak biçimde tasarlanabileceği belirtildi.

Üye ülke bakanlarının enerji krizine karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere 30 Eylül’de Brüksel’de olağanüstü toplantı yapacağı hatırlatılan mektupta, AB Komisyonu’nun söz konusu toplantı öncesinde gaz konusunu da içeren bir plan ortaya koyması istendi.

ALMANYA, HOLLANDA VE DANİMARKA SICAK BAKMIYOR
Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler bu aşamada doğalgaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor. Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğalgaz tedarikine zarar verebileceğini düşünüyor.

AB Komisyonu’nun iki hafta önce açıkladığı acil durum planı, düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeriyordu. Buradan sağlanacak 140 milyar avro kaynakla da halk ve işletmelere destek olunması öngörülüyordu.

AB Komisyonu, plana, ithal doğalgaza tavan fiyat getirilmesini dahil etmemişti. Komisyonun bu hafta enerji krizine yönelik yeni tedbirler açıklaması bekleniyor.
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