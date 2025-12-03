Samanyolu Haber /Dünya / AB vanaları tamamen kapatıyor: Rusya'dan petrol ve gaz alınmayacak /03 Aralık 2025 15:21

AB vanaları tamamen kapatıyor: Rusya'dan petrol ve gaz alınmayacak

AB, Rus gazı ve petrolünü 2027 yılına kadar tamamen yasaklayacak planı açıkladı. Von der Leyen, Fatih Birol ve Dan Jorgensen, Avrupa’nın yarım asırlık enerji bağımlılığını bitiren tarihi kararı duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ve AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Brüksel’de yaptıkları açıklamalarla Avrupa Birliği’nin Rus gazı ve petrolünden tamamen çıkış takvimini duyurdu. Von der Leyen “Bu, Avrupa için ve Rus fosil yakıtlarından bağımsızlığımız için iyi bir gün” derken, Jorgensen “Bugün Rus gazının musluklarını kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Ukrayna savaşıyla hızlanan enerji bağımlılığını sona erdirme sürecinde yeni ve kritik bir eşiği geride bıraktı. Brüksel’de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ursula von der Leyen, Fatih Birol ve Dan Jorgensen, Rusya’dan yapılan doğal gaz ve petrol ithalatının aşamalı olarak tamamen durdurulacağını açıkladı.

VON DER LEYEN: “RUS FOSİL YAKITLARINA BAĞIMLILIĞIMIZI BİTİRİYORUZ”
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuşmasında son üç yılda yürütülen REPowerEU programı sayesinde enerji denkleminde köklü bir değişim yaşandığını vurguladı. Rusya’dan ham petrol ithalatının yüzde 26’dan yüzde 2’ye gerilediğini hatırlatan von der Leyen, AB’nin bugün geldiği noktayı şöyle özetledi:

“REPowerEU planımızla, son on yılların en kötü enerji krizinin üstesinden geldik. Enerji güvenliğini sağlarken hep birlikte enerjiden tasarruf ettik, tedarikçilerimizi güvenilir ortaklara yönelterek çeşitlendirdik ve yenilenebilir ile nükleer enerjiye benzeri görülmemiş bir hızla yatırım yaptık.”

Von der Leyen, bugün AB’de elektriğin yarısının yenilenebilir kaynaklardan, düşük karbonlu enerji üretiminin ise (nükleer dahil) yüzde 74’e ulaştığını belirtti. Rusya’dan fosil yakıt ithalatındaki azalmanın Moskova’nın savaş bütçesine de doğrudan yansıdığını vurgulayan von der Leyen, şunları söyledi:

“Savaşın başında fosil yakıtlar için Rusya’ya ayda 12 milyar Euro ödüyorduk. Şimdi bu rakam ayda 1,5 milyar Euro’ya düştü. Hâlâ çok fazla. Bunu sıfıra indirmeyi hedefliyoruz.”

Von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısını her kış yeniden hedef aldığını hatırlatarak, AB’nin Ukrayna’ya enerji desteğinin süreceğini vurguladı. Halihazırda 16 binden fazla güç jeneratörü ve transformatör sağlandığını, Birlikten Ukrayna’ya 2 gigawatt’ın üzerinde elektrik ihracatı yapıldığını aktardı.

“Bu, Avrupa için ve Rus fosil yakıtlarından bağımsızlığımız için iyi bir gün. Çünkü Avrupa’yı bu şekilde dirençli hale getiriyoruz.”


