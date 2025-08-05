AB ve ABD arasında flaş gelişme: Gümrük vergileri 6 ay askıya alındı

Avrupa Birliği, ABD'nin uygulamaya koyduğu tarifelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. AB ile ABD arasında süren görüşmelerin ardından özellikle alkollü içeceklere uygulanan gümrük vergileri gibi konularda bazı soru işaretleri devam ediyor.





Geçtiğimiz hafta dönemin ABD Başkanı Donald Trump, çoğu Avrupa Birliği ürününe yüzde 15 oranında gümrük vergisi getiren bir kararname yayımlamıştı. Ancak bu kararname otomobil ve otomobil parçaları gibi bazı istisnaları kapsamıyordu.





KOMİSYON YENİ ADIMLAR ATMAYA HAZIRLANIYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Avrupa Birliği yetkilileri, ABD tarafından yakın zamanda yeni kararların da açıklanmasını beklediklerini bildirdi. AB Komisyonu adına konuşan bir sözcü, “AB, 27 Temmuz'da kararlaştırıldığı üzere Ortak Açıklama'yı tamamlamak için ABD ile çalışmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.





Aynı sözcü, “Bu hedefler doğrultusunda Komisyon, 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen AB'nin ABD'ye karşı karşı önlemlerini 6 ay süreyle askıya almak için gerekli adımları atacaktır” dedi.





MİSİLLEME TARİFELERİ İKİ AŞAMALI OLACAK

Askıya alınan misilleme paketinin, iki ayrı bölümden oluştuğu belirtildi. Bunlardan ilki ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik vergilerine karşılık gelirken diğeri Trump döneminde getirilen temel ve otomobil tarifelerine yanıt niteliği taşıyor.