Samanyolu Haber /Dünya / AB ve ABD Doğu Akdeniz'de anlaştı /25 Mart 2021 14:49

AB ve ABD Doğu Akdeniz'de anlaştı

Avrupa Birliği ve ABD'nin görüşmesinden Doğu Akdeniz'de işbirliği yapma kararı çıktı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksel Temsilcisi Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz için "ABD ile el ele vererek çalışacağız" dedi.

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksel Temsilcisi Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Borrell, "Doğu Akdeniz konusunda gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişkideki çıkarlarımız temelinde (ABD ile) el ele vererek çalışacağız" dedi.

RUSYA VE ÇİN DE KONUŞULDU

Borrell, toplantıda ele aldıkları konular arasında Doğu Akdeniz'in de bulunduğunu belirtti. Birçok konuda görüş alışverişi yaptıklarını kaydeden Borrell, Rusya konusuyla ilgili, "Rusya'nın zıtlaşan tavrına karşı ve bu yolu terk etmesini teşvik edecek çabalarımızı koordine etme konusunda mutabık kaldık" dedi.
 
Blinken, "Rusya'nın özelikle komşularına karşı saldırganlığı hakkındaki ortak endişelerimizi, İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi hedefimizi, iklim değişiminin acilen ele alınması ihtiyacını ve hepimizin dahil olduğu hukuk temelli düzene yönelik sınamaları konuştuk" dedi.

Çin ile ilgili ABD-AB Diyaloğu kurulmasında mutabık kaldıklarını teyit eden Blinken, "Pekin'e karşı birlikte çalıştığımızda en etkili yaklaşımı sergileyebiliriz" şeklinde konuştu.
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