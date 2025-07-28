AB ve ABD gümrük vergilerinde uzlaştı: Alman sanayiciler kaygılı

Trump: “En büyük anlaşma”





Alman sanayiciler: “Fırtına atlattık ama hâlâ zarar büyük”





İskoçya’da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni gümrük düzenlemesini kamuoyuna duyurdu. Trump, AB ürünlerine yüzde 30’a varan ek vergi uygulama tehdidinin ardından gelen anlaşmayı “tarihin en büyük uzlaşması” olarak tanımladı.AB, anlaşma kapsamında ABD’den 750 milyar dolarlık enerji ve ek olarak 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.Von der Leyen ise anlaşmanın Atlantik ötesi ticari ilişkilerde istikrar sağlayacağını belirtti. ABD’den LNG, petrol ve nükleer yakıt alımının, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin onayı beklenirken, Alman iş dünyasından itirazlar yükseldi.“Kasırga beklerken fırtınayla kurtulduk. Ama oranlar hâlâ yüksek.”“Acı verici bir uzlaşma. Birçok firma için bu bir varoluş krizi.”“Anlaşma sanayimiz için ciddi sonuçlar doğurabilir.”Başbakan Friedrich Merz ise anlaşmayı "gereksiz bir gerginliğin önüne geçilmesi" açısından olumlu buldu. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, anlaşmanın Alman ekonomisine etkilerinin yakından izleneceğini bildirdi.