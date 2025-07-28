Samanyolu Haber /Ekonomi / AB ve ABD gümrük vergilerinde uzlaştı: Alman sanayiciler kaygılı /28 Temmuz 2025 10:28

AB ve ABD gümrük vergilerinde uzlaştı: Alman sanayiciler kaygılı

Avrupa Birliği (AB) ile ABD, aylar süren müzakerelerin ardından ithal ürünlerde yüzde 15 gümrük vergisinde uzlaştı. Anlaşma, ticari belirsizlikleri azaltmayı hedeflese de Almanya iş dünyasında memnuniyetsizlik yarattı.

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Trump: “En büyük anlaşma”

İskoçya’da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni gümrük düzenlemesini kamuoyuna duyurdu. Trump, AB ürünlerine yüzde 30’a varan ek vergi uygulama tehdidinin ardından gelen anlaşmayı “tarihin en büyük uzlaşması” olarak tanımladı.

AB, anlaşma kapsamında ABD’den 750 milyar dolarlık enerji ve ek olarak 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.

Von der Leyen ise anlaşmanın Atlantik ötesi ticari ilişkilerde istikrar sağlayacağını belirtti. ABD’den LNG, petrol ve nükleer yakıt alımının, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Alman sanayiciler: “Fırtına atlattık ama hâlâ zarar büyük”

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin onayı beklenirken, Alman iş dünyasından itirazlar yükseldi.

VCI (Kimya Sanayi Birliği): “Kasırga beklerken fırtınayla kurtulduk. Ama oranlar hâlâ yüksek.”

BGA (Dış Ticaret Birliği): “Acı verici bir uzlaşma. Birçok firma için bu bir varoluş krizi.”

BDI (Sanayi Federasyonu): “Anlaşma sanayimiz için ciddi sonuçlar doğurabilir.”

Başbakan Friedrich Merz ise anlaşmayı "gereksiz bir gerginliğin önüne geçilmesi" açısından olumlu buldu. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, anlaşmanın Alman ekonomisine etkilerinin yakından izleneceğini bildirdi.
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