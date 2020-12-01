Samanyolu Haber /Dünya / AB ve ABD ilişkilerini yeniden canlandırma planı /01 Aralık 2020 20:39

AB ve ABD ilişkilerini yeniden canlandırma planı

AB’de 11 Aralık’ta yapılacak olan Liderler Zirvesi, Türkiye açısından kritik önem taşıyor. Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Ankara’ya olası yaptırımların görüşüleceği zirve öncesi, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir iç dökümanda Türkiye vurgusu dikkat çekti.

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Buna göre AB’nin yeni başkan seçilen Joe Biden’ın görevi devralmasından sonra ABD ile ilişkilerini yeniden canlandırma planında Türkiye de yer aldı.

Liderler Zirvesi öncesi ülke temsilcilerine gönderilen raporda, transatlantik ilişkilerin yenilenmesinin yollarından birinin de Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlamak olduğu belirtildi.

Raporda, "Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenin sağlanması hem AB hem de ABD'nin çıkarınadır. Bu nedenle halihazırdaki sorunlar da dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerimizde koordineli bir yaklaşım sergilenmeli” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre söz konusu rapor Türkiye'ye muhtemel yaptırımların tartışılacağı zirvede bir karar alınmadan önce Biden'ın görevi devralınmasının bekleneceği şeklinde değerlendiriliyor.

Yunanistan'da yayın yapan Ekathimerini'nin haberine göre ise isimsiz bir kaynak dökümanın Türkiye ile ilgili kararları erteleme gibi bir niyeti işaret etmediğini belirtiyor.

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