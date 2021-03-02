Samanyolu Haber /Dünya / AB ve ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı /02 Mart 2021 21:35

AB ve ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin sinir gazıyla zehirlenmesi ve ülkesinde tutuklanmasına tepki olarak üst düzey Rus yetkililere yaptırım uygulama kararı aldı.

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Putin'e yakın dört isme yaptırım uygulayan AB, söz konusu kişilerin AB'ye seyahat etmesini yasaklarken, AB'deki varlıklarının dondurulmasını kararlaştırdı. 

AB'nin yaptırım kararına göre bu kişiler Rus Başsavcı Igor Krasnov, Rusya Federasyonu Soruşturma Komisyonu Başkanı Bastrykin Alexander, Tevkif Kurumları Başkanı Aleksander Kalaşnikof ile Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkomutanı Viktor Zolotov.

ABD yönetimi de yedi üst düzey Rus yetkiliye karşı yaptırım uygulama kararı aldı. Ayrıca Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarının da devreye sokulduğu bildirildi. Ancak bu kişilerin kimler olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Bir ABD hükümeti yetkilisinin açıklamalarına göre, ABD istihbarat teşkilatları incelemeleri sonrasında Navalni'nin çok büyük olasılıkla Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları tarafından Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiği sonucuna vardı. 

Yetkili, yaptırım kararının "AB ile yakın koordinasyon" içinde alındığını söyledi. Moskova'ya "açık bir mesaj" verildiğini söyleyen yetkili, Rus hükümetini "Navalni'yi derhal serbest bırakmaya" çağırdı.
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