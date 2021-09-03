Samanyolu Haber /Dünya / AB ve AstraZeneca arasındaki aşı kavgası bitti /03 Eylül 2021 19:42

AB ve AstraZeneca arasındaki aşı kavgası bitti

Avrupa Birliği ve ilaç şirketi AstraZeneca, Covid-19 aşılarının tedariki konusunda uzlaştı. Anlaşma kapsamında AstraZeneca, AB'ye Eylül ayının sonuna kadar 60 milyon, Aralık ayının sonuna kadar 75 milyon doz aşı sağlayacak.

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Avrupa Birliği ile AstraZeneca arasında corona virüsü aşılarının tedariki konusunda açılan davada anlaşma sağlandı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında AstraZeneca’nın taahhüt ettiği 200 milyon doz Covid-19 aşısını Mart 2022’nin sonuna kadar AB’ye teslim edeceği belirtildi.

Ayrıca anlaşma ile AB’nin Brüksel Mahkemesi’nde AstraZeneca’ya karşı açtığı ve devam eden davanın da sona erdirileceği kaydedildi. Anlaşmaya göre taraflar, bu ayın sonuna kadar 60 milyon dozun, Aralık ayı sonuna kadar 75 milyon dozun ve Mart 2022’nin sonuna kadar ise kalan son 65 milyon dozun AB’ye teslim edilmesi konusunda uzlaştı.

Anlaşma ile AstraZeneca’nın daha önce teslim ettiği 100 milyon doza ek olarak toplam 300 milyon doz Covid-19 aşısı AB’ye gönderilecek.
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