Samanyolu Haber /Dünya / AB ve BM'den Trump'a işbirliği mesajı: 'İçtenlikle kutluyoruz' /06 Kasım 2024 21:42

AB ve BM'den Trump'a işbirliği mesajı: 'İçtenlikle kutluyoruz'

"Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum" AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım" mesajını paylaştı.

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Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a tebrik mesajlarında, transatlantik bağları zayıflatmadan birlikte çalışma çağrısında bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum" ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım" mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında, "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

BORRELL: İLİŞKİLERİ CANLI TUTUMAK İÇİN HİÇBİR ÇABADAN KAÇINMAYACAĞIZ

Michel, AB'nin güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yolunu izleyeceğini ifade etti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik ettiği X paylaşımında, seçim sonucunun Ukrayna ve Orta Doğu dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgeleri için önem taşıdığını belirtti.

AB'nin yeni ABD yönetimiyle işbirliği içinde olurken aynı zamanda Birlik politikalarını da güçlendireceği mesajını veren Borrell, "AB, ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla ABD ile ilişkilerini canlı tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Aynı zamanda AB, güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmek için güvenlik ve savunmadan iklime kadar stratejik sorumluluklarını geliştirme çabalarını sürdürecektir" ifadesini kullandı.
 
GUTERRES'TEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Trump'ı tebrik etmek için yazılı açıklama yaptı. Guterres, "ABD ve BM arasındaki ilişki, uluslararası ilişkilerin temel direklerinden biri" ifadelerini kullandı.
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