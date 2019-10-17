AB ve İngiltere, Brexit'te anlaştı





İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kontrolü geri alacağımız yeni bir anlaşmaya vardık. Şimdi, yaşam maliyeti, İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS), şiddet suçları ve çevremiz gibi diğer önceliklerle ilgilenebilmek için Parlamento'nun cumartesi günü Brexit'i onaylaması gerekiyor" dedi.







İngiltere'nin 3 yıl süren müzakerelerin ardından AB'den ayrılmasının yolunu açan anlaşmanın AB liderleri ve İngiltere parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.?







İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ve İngiltere'nin Brexit konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Sosyal medya hesabından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı mektubu yayımlayan Juncker, "Niyetin olduğu yerde anlaşma da vardır. Bizim de anlaşmamız var. ABD ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşma ve çözüm bulmaya yönelik taahhüdümüzün bir işareti. Anlaşmanın onaylanmasını tavsiye ediyorum" dedi.