AB ve Kiev, Ukrayna-Rusya savaşı için yeni barış planı hazırlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin artan barış baskısı karşısında Avrupalı müttefikleriyle koordinasyon sağlamak amacıyla Londra'ya gitti.

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Volodimir Zelensky, Londra ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve Kiev'in, Ukrayna krizine yönelik kendi yeni barış planı versiyonlarını hazırladıklarını duyurdu.

Londra Görüşmeleri ve "Üçlü Zirve"
Zelenski'nin bu açıklaması, pazartesi günü Londra'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiğinin bir sonucu. Ukrayna lideri, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek, ABD'nin öncülük ettiği barış müzakereleri sürecinde Avrupa'nın konumunu ve Ukrayna'nın taleplerini koordine etti.

Toprak Bütünlüğü Konusunda Taviz Yok
Zelenski, Londra'daki temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, olası bir barış anlaşmasının önündeki en büyük engeli bir kez daha vurguladı: toprak bütünlüğü. Reuters'ın aktardığına göre Zelenski, "Amerikalılar genel olarak bir uzlaşı arayışında. Ancak topraklarla ilgili zor sorunlar var. Bu konuda henüz bir uzlaşı bulunamadı" ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri, Kiev'in "ne anayasasına, ne uluslararası hukuka ne de ahlaki haklara dayanarak topraklarını teslim edemeyeceği" görüşünü tekrarlayarak, bu konudaki tutumunu sürdürdü.

Avrupa'dan Endişeli Sesler
Toplantıda, Avrupalı liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına yönelik eleştirilerini dile getirdi.  Planın, Rusya'ya fazla taviz verme riski taşıdığı ve Ukrayna'nın güvenlik endişelerini yeterince dikkate almadığı konusunda kaygılarını ilettiler.

Görüşmede, Florida'daki son ABD-Ukrayna görüşmelerinden çıkan ve 28 maddeden 20'ye indirgenen barış planının güncel hali ele alındı.
