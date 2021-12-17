AB ve NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırının ağır sonuçları olur

NATO'dan Rusya'ya bir kez daha uyarı ve diyalog çağrısı





Scholz, sınırlarının değişmemesinin Avrupa için büyük önem taşıdığını belirtti





Macron, Rusya ile görüşerek siyasi çözüm bulunması gerektiğini belirtti





AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, "Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız." dedi.Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin böyle bir durumda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı hakkında daha önce tutumlarını açıkladıklarını, Rusya'ya saldırganlıktan kaçınma ve gerginliği düşürme çağrısında bulunduklarını hatırlattı.Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu ifade eden Von der Leyen, "Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.Slovenya Başbakanı Jansa da AB ülkelerinin ortak tutum içinde hareket ettiğini belirterek, "Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinde yaşanan durumun tekrar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu kez hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırganlığının ağır bedelinin olacağını, Rusya gerginliği düşürürse güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, "Ukrayna ve çevresindeki durum" ile ilgili açıklama yaptı.Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylarda yaptığı tahkimattan ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Rusya'ya acilen gerginliği düşürme, diplomatik kanalları takip etme ve askeri faaliyetlerinin şeffaflığı hakkında uluslararası taahhütlerine uyma çağrısı yapıyoruz." ifadesi yer aldı."Mevcut durumun ittifakın güvenliğine etkilerini ciddi şekilde değerlendiriyoruz." denilen açıklamada, NATO’nun güvenlik ortamının bozulmasına kararlı şekilde karşılık vereceği vurgulandı.Açıklamada, "Ukrayna’ya karşı daha fazla herhangi bir saldırganlığın çok büyük sonuçları ve ağır bedeli olacaktır.” ifadesine yer verildi.Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğin bir kez daha teyit edildiği açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’daki güçlerini çekmesi istendi.Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine Rusya'nın itirazına atıf yapılan açıklamada, her ülkenin kendi kaderini ve dış politikasını tayin etme hakkı bulunduğu, “NATO’nun Ukrayna ile ilişkisinin sadece Ukrayna ve 30 müttefik ülkeyi ilgilendirdiği” vurgulandı.“Rusya ile anlamlı diyaloğa hazırız.” mesajı verilen NATO açıklamasında, Rusya’ya NATO-Rusya Konseyi’ni düzenleme daveti tekrarlandı.Açıklamada, “Rusya, gerginliği düşürmek için somut adımlar atarsa güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi hakkında çalışmaya hazırız. AGİT de buna ilişkin bir platformdur.” denildi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın doğusundaki gerilime ilişkin, sınırlarının değişmemesinin Avrupa için büyük önem taşıdığını söyledi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.Zirvede Ukrayna'nın güvenliği konusunu görüştüklerini dile getiren Scholz, bu konuda AB üyeleri arasındaki dayanışmayı görmekten mutlu olduğunu belirtti.Scholz, "Avrupa sınırlarının yerinden oynamaması bizim için büyük önem taşıyor. Bu güvenlik konusu herkes için geçerli. Bu ancak Avrupa'daki ortak güvenlik ilkesine saygı gösterilerek başarılabilir." dedi.Scholz, sınır ihlali durumunda buna tepki verilmesinin hesaba katılması gerektiğini kaydetti.Alman Şansölye, Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüklerini ve Normandiya formatının canlandırılması konusunda hem fikir olduklarını belirtti.Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın işletme ruhsatıyla Ukrayna'daki krizi azaltma çabalarının birleştirilmesine karşı çıkarak, "Kuzey Akım 2, bir özel sektör projesidir. Avrupa Enerji Yasası çerçevesinde ruhsat konusundaki karar, Alman makamları tarafından verilecektir." ifadelerini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konusunda Rusya ile görüşerek siyasi çözüm bulunması gerektiğini söyledi.Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüklerini ve Normandiya formatına bağlılıklarını dile getirdiklerini ifade eden Macron, enerji konusunda Almanya ile çalışmak istediklerini belirtti.