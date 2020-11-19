AB ve Türkiye ilişkileri kopma noktasında

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" demiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 1996'dan bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin "ortadan kaldırılması" amacıyla AB ülkelerine öneride bulunmaya hazırlandığı yönünde haberler basına yansımıştı.







Son olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkilerde gidilecek yöne 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinde karar verileceğini belirterek, "İlişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz" dedi.





AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası basına konuşan Borrell, Ankara'nın Kıbrıs konusundaki retoriklerinin ve AB ile tansiyonu yükselten adımlarının Türkiye ile Avrupa arasındaki ayrılık mesafesini daha genişlettiğini belirtti.





Pozitif gündem ajandasına dönmeyi arzuladıklarını bunun için de Türkiye tarafından temel bir yaklaşım farklılığı beklediklerini aktaran Borrell şöyle konuştu:





"Zaman geçiyor ve artık Türkiye ile olan ilişkilerimizde bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz."





AB Devlet Liderleri Doğu Akdeniz meselesinin de öncelikli gündem maddesi olacağı Aralık zirvesinde bir araya gelecek ve başta yaptırım konusu olmak üzere ilişkilerin seyrine dair daha detaylı bir yol haritası çıkarılması bekleniyor.



