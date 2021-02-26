Samanyolu Haber /Gündem / AB, Venezüella'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti /26 Şubat 2021 09:38

AB, Venezüella'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

Avrupa Birliği (AB), Venezüella'nın AB'deki diplomatik misyon temsilcisi Büyükelçi Claudia Salerno Caldera'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti.

SHABER3.COM

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, kararın Venezüella'nın AB temsilcisi için aldığı aynı karara karşılık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "AB, Venezüella'nın kararının tamamen haksız ve AB'nin üçüncü ülkelerle ilişkileri ve ortaklıkları geliştirme amacına ters düştüğünü değerlendirmektedir" ifadeleri yer aldı.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta 'demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri' gerekçesiyle Venezüellalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkedeki AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiş, kararın AB'nin Venezüellalı yetkililere yaptırım uygulaması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Caracas, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini 'istenmeyen kişi' ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, Venezüella'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen... Sonraki Haber >>

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

Rusların Kuzey Kore’den dönüş anları gündem oldu

'En büyük zararı insanlardan gördük'

'En büyük zararı insanlardan gördük'

Su altında nefes kesen dakikalar

Su altında nefes kesen dakikalar

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:45:08