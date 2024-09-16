Samanyolu Haber /Gündem / AB vize serbestisi başka zamana kaldı /16 Eylül 2024 09:11

AB vize serbestisi başka zamana kaldı

Dışişleri Bakanlığı’nın yayımlanan 2024 yılı performans programında, alt programlarından birisi olan “dış politikanın yürütülmesi ve konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi” bölümünde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) vize serbestisi hedefleriyle çelişen tahminlere rastlandı.

SHABER3.COM

“Vizesiz seyahat edilen yabancı ülke sayısı” performans göstergesinde 2024 yılı hedefinin 77, 2025 tahmininin 78, 2026 tahmininin ise 79 olduğu ve hedeflerde AB üyesi 27 ülke için vize serbestisi talebine yer verilmediği görüldü.

ALTI KRİTER KALDI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, “Öncelik verdiğimiz bir diğer konu, vize meselesi. Vize serbestisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 66 kriteri tamamladık, geriye sadece 6 kriter kaldı. Bunların da tamamlanması için ilgili kurumlarımızla hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmış ve Türkiye’nin AB üyeliği stratejik hedefinin devam ettiğini söylemişti. Bakanlığın performans programında paylaşılan veriler Türkiye’nin AB vize serbestisine yakın gelecekte erişemeyeceğini gözler önüne serdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB vize serbestisi başka zamana kaldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:42