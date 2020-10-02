Samanyolu Haber /Gündem / AB yaptırım sinyali verdi, Merkel'den tansiyonu düşürme girişimi /02 Ekim 2020 16:00

AB yaptırım sinyali verdi, Merkel'den tansiyonu düşürme girişimi

Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Türkiye'ye yaptırım tehditleri savurulmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'den tansiyonu düşürmek için harekete geçti. Merkel, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini açıkça belirttik, ancak Türkiye ile yapıcı ilişkilerimiz olmalı." dedi.

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Belarus'taki siyasi kriz, Doğu Akdeniz gerilimi ve Dağlık Karabağ'da yaşananlar gibi yoğun bir gündemle bir araya gelen AB liderleri, zirvenin ikinci gününde açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının ardından söz sırası Almanya Başbakanı Angela Merkel’e geldi.

"HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Basın mensuplarının karşısına geçen Merkel, Michel ve Von der Leyen’in aksine daha ılımlı ifadeler kullandı. 

Merkel, “AB-Türkiye anlaşmasını müzakere etmek istiyoruz. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın haklarına saygı duyulması gerektiğini açıkça belirttik, fakat Türkiye ile yapıcı ilişkilerimiz olmalı. AB-Türkiye arasında pozitif bir gündem olması için her şeyi yapmak istiyoruz.” dedi.

Merkel, AB’nin Belarus’a getirdiği yaptırımların demokrasinin karşısında duranlara önemli bir mesaj olduğunu da belirtti.

YAPTIRIM SİNYALİ VERMİŞTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu söylerken, “Türkiye ile olumlu ve yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Bunun Ankara'nın da çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ancak provokasyonlar ve baskılar durduğunda bu gerçekleşebilir. Bu yüzden Türkiye'nin tek taraflı eylemlerden vazgeçmesini bekliyoruz. Bu hareketlerin Ankara tarafından tekrarlanması halinde AB tüm mevcut araçları ve seçenekleri kullanacaktır.” demişti.
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