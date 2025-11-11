Samanyolu Haber /Dünya / AB yeni bir istihbarat birimi kuruyor! /11 Kasım 2025 12:46

AB yeni bir istihbarat birimi kuruyor!

AB'nin ulusal istihbarat servislerinden gelen bilgileri değerlendirecek yeni bir birim oluşturmayı planladığı iddia edildi.

Avrupa Birliğinin (AB) icra organı olan Avrupa Komisyonu bünyesinde yeni bir istihbarat birimi oluşturulacağı iddia edildi.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin planla ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı habere göre, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'a bağlı çalışacak birim, 27 üye ülkeden gelen bilgileri analiz ederek tek çatı altında toplayacak.

AB Komisyonu Genel Sekreterliği bünyesinde oluşturulması planlanan birimle, ulusal istihbarat teşkilatlarından gelen bilgilerin daha etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

AB'de halihazırda, stratejik istihbarat analizi için görevli İstihbarat ve Durum Merkezi (Intcen) adlı bir kurum bulunuyor. Intcen'in bağlı bulunduğu AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) üst düzey yetkililerin yeni bir istihbarat birimi kurulmasına karşı çıktığı belirtiliyor.

FT haberinde, yeni istihbarat birimi oluşturulmasına yönelik planların henüz 27 üye ülkenin hepsine resmî olarak iletilmediğini aktardı.

Komisyon'un kendi bünyesinde bir istihbarat birimi oluşturmasına Avrupa başkentlerinden itiraz beklediklerini aktaran iki kaynak, diğer yandan Intcen'in etkinliği konusunda uzun süredir kuşkular bulunduğunu da sözlerine ekledi.

AB içinde istihbarat paylaşımı, yıllardır tartışılan bir konu. Fransa gibi geniş istihbarat ağına sahip ülkeler hassas bilgilerin paylaşımı konusunda temkinli davranırken, AB içinde Macaristan gibi Rusya'ya yakın hükümetlerin varlığı da veri paylaşımını zorlaştırıyor.
