AB yeni seyahat kısıtlamalarına hazırlanıyor

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, virüsün mutasyona uğramış yeni varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. Yeni virüs mutasyonlarının yayılmasını engellemek amacıyla ortak strateji belirlemek üzere Perşembe günü bir video konferans düzenleyen Avrupa Birliği (AB) liderleri, yeni kısıtlamalara gidilmesi konusunda görüş birliğine vardı. AB devlet ve hükümet başkanlarının aldığı karara göre AB ülkeleri arasındaki sınırlar kapatılmayacak ancak seyahatlere kısıtlamalar getirilebilecek.





AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaklaşık dört saat süren video konferanstan sonra yaptığı açıklamada, “koyu kırmızı” olarak tabir edilen koronavirüsün çok yaygın olduğu bölgelere yapılacak seyahatler için yeni test ve karantina yükümlülüklerinin gündeme geldiğini söyledi.





AB liderlerinin koronavirüsün yeni ve daha bulaşıcı varyantları nedeniyle “Durumu çok ciddi” olarak değerlendirdiklerini ifade eden Michel, virüse karşı “iki cephede” mücadele verildiğini belirterek, “Avrupa'da aşıları hızlandırmak ve virüsü kontrol etmek için uğraş veriyoruz” dedi.





AB Sağlık Ajansı (ECDC) da yeni mutasyonlar nedeniyle mecvut risk durumunu “yüksek / çok yüksek” olarak derecelendirdi. Böylece Avrupa'da salgının başlangıcından bu yana risk sınıfı en yüksek dereceye çıkmış oldu.



