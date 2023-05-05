Samanyolu Haber /Dünya / AB, yolsuzluğu da insan hakkı ihlali sayacak /05 Mayıs 2023 08:11

AB, yolsuzluğu da insan hakkı ihlali sayacak

Avrupa Komisyonu yeni mevzuat önerisi ile AB dışında da yolsuzlukla mücadeleyi hedefliyor

SHABER3.COM

Avrupa Birliği'nin yolsuzlukla mücadele için hazırladığı yeni mevzuat kapsamında insan hakları ihlalleri nedeniyle üçüncü ülkeleri cezalandırmak için uyguladığı yaptırım uygulamasına büyük çaplı yolsuzlukların da eklenmesi önerildi.

Ciddi boyuttaki yolsuzluğun hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi zayıflattığını belirten Avrupa Komisyonu, önerinin kabul edilmesi halinde yolsuzlukla suçlananlara ait varlıkların dondurulabileceğine ve seyahat kısıtlamaları getirilebileceğine dikkat çekti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "Bu çerçeveye dayanarak Avrupa Birliği, yolsuzluk faillerinin AB'ye girişini yasaklayabilir, faillerin AB'deki mal varlıklarını dondurabilir ve herhangi bir AB kişisinin faillere fon ve ekonomik kaynak sağlamasını engelleyebilir." sözleriyle açıkladı.

Yolsuzlukla mücadelenin hem AB içinde hem de dışında sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Borrell Avrupa Komisyonu'nun ayrıca cezaları sertleştirmeyi ve AB içinde yasaları uyumlatırmayı da önerdiğini belirtti.

AB bireylerin peşine düşebilecek

AB, insan hakları konulu yaptırım programı kapsamında halihazırda soykırımdan köleliğe ve işkenceden ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına kadar birçok konuda ceza uyguluyor.

AB'nin şu an yalnızca Lübnanlı ve Moldovalı bireylere uyguladığı yolsuzluğu içeren iki yaptırım rejimi bulunuyor.

Yolsuzluk yaptırımları ile ilgili yeni öneri AB üyelerinin onayına sunulacak. Kabul edilmesi halinde, AB'ye her seferinde ülkelere özgü planlarla çalışmak zorunda kalmak yerine, dünya çapında yolsuzluk yapan yetkililerin peşine düşmesini kolaylaştıracak bir şablon sunacak.

Üçüncü ülkelerdeki yolsuzluk AB'ye yansıyor

Üçüncü ülkelerdeki büyük çaplı yolsuzluk yalnızca kendi demokrasilerini etkilemekle kalmıyor, para AB içinde siyasi nüfuz elde etmek için kullanıldığında 27 üyeli bloğun aleyhine işliyor.

Bu durum Katar ve Fas'ın AB içinde nüfuz kazanmak için rüşvet verdiği iddialarıyla gün yüzüne çıktı. Her iki ülkenin de reddettiği iddialar hakkında Belçikalı savcıların soruşturması sürüyor.

Planlar kapsamında AB rüşvetin ötesine geçerek yasadışı zenginleşme, zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma da dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğun kovuşturulmasını kolaylaştıracak.
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