Samanyolu Haber /Dünya / AB: Zelenskiyi Ukrayna'nın meşru cumhurbaşkanıdır /21 Şubat 2025 11:07

AB: Zelenskiyi Ukrayna'nın meşru cumhurbaşkanıdır

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'diktatör' olarak nitelendirdiği Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak meşruiyetine Avrupa'dan destek yağıyor. Trump'ın Truth Social'daki bir paylaşımında yer alan sözleri, Zelenskiy'nin Trump'ın Rus dezenformasyonundan oluşan bir "balon" içinde yaşadığını söylemesinden bir gün sonra geldi. Çarşamba günü Trump, Zelenskiy'nin görev süresinin Mayıs 2024 itibarıyla sona ermesi ve yeni seçim çağrısı yapılmamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın konumunu sorguladı.

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AVRUPA KOMİSYONU'NUN AÇIKLAMASI

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın bir demokrasi olduğunu ve Zelenskiy'nin adil bir şekilde seçildiğini belirtti. Avrupa Komisyonu sözcü yardımcısı Stefan de Keersmaecker perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Zelenskiy özgür, adil ve demokratik seçimlerle meşru bir şekilde seçilmiştir," dedi. De Keersmaecker ayrıca Ukrayna ve Avrupa'yı müzakerelere dahil etmeden savaşı sona erdirmenin mümkün olmadığını söyledi.

İNGİLTERE VE FRANSA'DAN DESTEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın "demokratik yollarla seçilmiş lideri" olarak Zelenskiy'e destek verdi. Downing Street'ten yapılan açıklamada, "Başbakan, Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş lideri olarak Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e desteğini ifade etti ve İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı gibi savaş zamanında seçimleri askıya almanın son derece makul olduğunu söyledi," denildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X'te yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın barış çabaları" olarak tanımladığı üç koşulu sıralarken "Ukrayna her zaman dahil edilmeli ve haklarına saygı gösterilmelidir," dedi.

SLOVAKYA VE NATO'DAN AÇIKLAMALAR

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de Bratislava'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ateşkes görüşmelerinde söz sahibi olmasını talep etti. "Çatışmadan etkilenen bir ülke olarak Ukrayna bu görüşmelerin bir parçası olmalıdır. Yine de Avrupa Birliği'nin de barışın sürdürülebilirliğine ve yeni çatışmaların önlenmesine nasıl katkıda bulunabileceği konusunda kendi önerileriyle müzakere masasında olması gerektiğine inanıyorum." Bratislava'da bulunan NATO Genel Sekreteri de Ukrayna'nın savaş sırasındaki liderliğini övdü. Mark Rutte Comenius Üniversitesi'nde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın yaptıklarına ve katlandıklarına büyük saygı duyduğumu söyleyebilirim," dedi.

BASIN TOPLANTISI İPTALİ

Kiev'deki yetkililere göre, perşembe günü erken saatlerde Donald Trump'ın Ukrayna elçisi ve Zelenskiy ile yapılacak basın toplantısı ABD heyetinin talebi üzerine iptal edildi. Zelenskiy ve emekli ABD'li General Keith Kellogg'un Ukrayna'nın başkentindeki görüşmelerinin ardından basına konuşmaları bekleniyordu. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü Serhii Nikiforov etkinliğin iptal edildiğini söyledi. ABD heyeti, iptal nedeni hakkında herhangi bir yorum yapmadı.
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